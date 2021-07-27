Поздравить ребят, показавших лучшие результаты, на выпускной бал приехал Глава республики Махмуд-Али Калиматов. Медали «За особые успехи в учении» выпускникам вручил лично руководитель субъекта. Он отметил, что эта миссия одна из самых приятных, а достижения вчерашних школьников вызывают у него гордость наравне с родителями и учителями.

«Вы идёте в большой мир, уже не под руку с родителями. Они радуются и понимают, что вы уходите в новую взрослую жизнь — она нелегкая, но интересная и во многом зависит от вашего упорства и целеустремленности. Вы заслужили эти награды своим умом, упорством, жаждой знаний. Я уверен, что в дальнейшем вы подтвердите свою конкурентоспособность и станете успешными учеными, врачами, предпринимателями, строителями и другими полезными обществу специалистами. Кто-то из вас уедет в другие регионы и останется там, кто-то вернется. И я прошу вас в первую очередь оставаться хорошими людьми, не забывайте, кто вы и откуда, будьте и дальше предметом нашей гордости», — отметил Калиматов.

От республики на участие в конкурсе по целевому обучению направлено около 60 абитуриентов. Стоит отметить, что ранее руководством Ингушетии была поставлена задача перед региональным министерством образования и науки привлечь внимание абитуриентов к востребованным техническим специальностям, к получению образования в области информационных технологий, обеспечению кадрами для работы с детьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В текущем году изучению компьютерных наук, биотехнических технологий, вопросам строительства уникальных зданий и сооружений, специальностям, связанным со строительством дорог и мостов, отдали предпочтение более 70% наших выпускников.

Самыми популярными вузами остаются Российский технологический университет, Московский энергетический институт, Московский государственный строительный университет, Московский государственный технический университет имени Баумана, Самарский национальный исследовательский университет имени академика Королева, Белгородский государственный технологический университет имени Шухова. Также в этом году в Российский государственный аграрный университет — МСХА имени Тимирязева были направлены абитуриенты по направлению «Агрономия».

Кроме того, в министерство высшего образования России уже направлены предложения по увеличению в дальнейшем квоты на технические специальности, связанные с изучением компьютерных наук и технологий.