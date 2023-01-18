Борьба с мусором превратилась в сражение с ветряными мельницами

Трудно представить нашу жизнь без ежедневного, кропотливого труда работников жилищно-коммунального хозяйства, по созданию уюта и санитарной чистоты там, где мы живем.

Давайте просто представим, что эти труженики, не боящиеся, как многие из нас, «испачкать ручки», в какой-то день не вышли на работу. Думается, что вообразить такую апокалиптическую картину не всем хватит фантазии. А ведь многие из нас не ценят их «неблагодарный» труд, и это очень прискорбно. К счастью, «многие» — это не все мы.

Умные люди углядели пять стадий принятия неизбежного: отрицание, гнев, торг, депрессия, смирение. Сдается мне, что наша борьба с мусором и разного рода отходами, поэтапно проделав этот путь, сегодня представляется как сражение с ветряными мельницами. Еще недавно граждане, которым плевать на какое-то там санитарно-гигиеническое благополучие вокруг, как выглядит их село или город, хотя бы пытались скрыть свои непотребные делишки, пряча мусор в темных закоулках. А теперь выставляют прямо в центре города, посередине широкой автотрассы.

И все остальные, истратив запасы отрицания и гнева, придя в себя после депрессий, осознав бесполезность торга, смирились с таким поведением соплеменников.