На страницах газеты мы рассказывали о наших летчиках гражданской авиации старшего поколения, которые были признаны лучшими в советские годы: Х. Яндиеве, Д. Оздоеве, М. Мальсагове, М. Цечоеве, М. Евлоеве и других. Работали с первых дней в аэропорту «Магас» У. Дзауров, Н. Гайсанов, А. Дарсигов. Первым руководителем ингушского аэропорта был Магомед Хашагульгов. За эти годы сменилось несколько руководителей.

Быть руководителем непросто. Другое дело, когда должность занимает человек по призванию, образованию и глубокой интеллигентности. Таким руководителем и является генеральный директор ОАО «Аэропорт «Магас» имени С. С. Осканова» Магомед Русланович Цуров.

Истоки

Родился Магомед 4 сентября 1967 года в семье Цурова Руслана Абдуллаевича и Дахкильговой Золдусхан Мухтаровны. Отец был по профессии инженером-энергетиком. Дед — Абдулла Инусович — был родом из селения Эзми, жил во Владикавказе, был директором стеклотарного завода в 30-х годах ХХ века. Дедушка Магомеда по матери, Дахкильгов Мухтар Базиевич, был офицером Российской императорской армии, участником русско-японской войны 1905-1907 гг.; служил в Ингушском полку «Дикой дивизии», был награжден Георгиевскими крестами 3-й и 4-й степени. После революции работал директором школы в селе Алкун.

В семье Руслана и Золдусхан Цуровых было четверо детей: Хава, Магомед, Лиза и Ахмед. Семья была очень дружной. Родители с уважением относились друг к другу, никогда не повышали голос. И дети с них брали пример.

Старшая сестра Хава окончила в 1987 году ЧИГУ по специальности «Преподаватель истории и обществознания» и уже 35 лет работает в системе образования. Вторая сестра Лиза также педагог — преподает географию в одной из школ Назрани. Младший брат Ахмед Цуров известный в республике врач-остеопат.

Становление личности

Жила семья в городе Грозном. В школу № 48 Магомед пошёл в 1974 году. Школьные годы пролетели быстро. Добрый и отзывчивый ученик вызывал уважение учителей, доверие друзей. К нему тянулись сверстники и одноклассники. Он был любознательным, учился с интересом, имел широкий кругозор. Библиотеку школьную он точно перечитал в те годы. А вместе с тем занимался в спортивных секциях (бокс, борьба) и даже пел в школьном хоре.

Помимо хорошей учёбы, Магомед был надёжным помощником отцу, который, будучи уже на пенсии, занимался пчеловодством. Как выбрал он свой профессиональный путь? Часто судьба определяет будущее человека. Так случилось и в его жизни. В городе Грозном семья их жила в районе старого аэропорта. В 70-е годы ХХ века был построен новый, более усовершенствованный аэропорт, но старое здание и взлётные полосы убирать не стали. Старый аэропорт продолжал функционировать, там базировались маленькие самолёты, используемые для сельскохозяйственных нужд, так называемые кукурузники, а также проходили тренировки военно-спортивного общества ДОСААФ. Весь день у семьи проходил под звук взлетающих и парящих в небе самолетов. А когда спортсмены-парашютисты начинали свои прыжки и зависали в воздухе, дети, сидя у себя во дворе, с замиранием сердца следили за их полётом. Иногда казалось, что вот-вот ещё немного парашютист изменит траекторию своего полёта и приземлится у них во дворе.

Старый аэропорт для Магомеда и его сверстников был волшебным местом, куда с замиранием сердца они бегали после уроков, чтобы вблизи посмотреть на самолёты. Когда он приходил домой с очередной такой прогулки, он с блеском в глазах и мальчишеским восторгом рассказывал сестрам о самолётах, о лётчиках-пилотах, которых они там видели. И, наверное, уже тогда судьбой и Всевышним было определено его будущее предназначение в этой жизни.

Еще одним немаловажным фактором выбора профессии стало то, что их двоюродный брат по материнской линии Евлоев Магомед Абукарович на протяжении многих лет работал бортинженером аэропорта города Грозного, и именно он стал для Магомеда идеалом будущей профессии.

Также свою роль сыграл и такой интересный момент. Школа их являлась подшефной для сотрудников аэропорта. Красивые, статные пилоты в строгой синей лётной форме со знаками отличия на лацканах пиджаков были частыми гостями их школы, и для школьников они олицетворяли заманчивую мечту.

Путь к профессии

В 1984 году Магомед окончил школу. Ему было 16 лет, когда он один, без сопровождения родителей поехал в Ростов-на-Дону, с блеском сдал сложные вступительные экзамены и поступил в Киевский институт инженеров гражданской авиации. Конкурс составлял 65 человек на одно место. К сожалению, по состоянию здоровья (зрение) стать летчиком-пилотом он не смог, но поступил на очень важный факультет обслуживания авиационной наземной техники. Институт он окончил в 1991 году, получив специальность «Инженер-механик по обслуживанию и эксплуатации спецавтотранспорта». Прошёл военную службу в рядах Советской армии в период с 1986 по 1988 годы.

В 1991 году, по окончании института, он поступил на работу механиком спецтранспорта в аэропорт города Грозного, где проработал до 1998 года. За время работы проделал путь от механика службы до ведущего инженера службы спецавтотранспорта. Помнит он то время, помнит летчиков старшего поколения.

В то время в аэропорту Грозного из ингушей работали Гайсанов Назир, Яндиев Хамит, Хашагульгов Магомед, Дарсигов Аслан, Умарбик Дзауров и другие. В аэропорту одной командой работали представители разных национальностей. В 1998 году, в связи с переездом семьи в Ингушетию, вышел Магомед на работу механиком службы спецтранспорта в ГУП «Аэропорт Ингушетия».

В 2001 году Магомед был назначен главным инженером наземных служб. Директором аэропорта в то время был Цокиев Р. М.

Наземное обслуживание воздушного судна предполагает комплекс работ по приёму самолетов, подготовке их к вылету и выпуску в полёт. Следовательно, должность главного инженера наземных служб возлагала на Магомеда большую ответственность. Квалификация и отношение его к работе говорили за себя. Он прекрасно знал летную технику, и все обязанности, возложенные на него в рамках должности, выполнял на высшем уроне. Вызывал уважение коллег.

В результате, в 2004 году он уже был назначен главным инженером аэропорта «Магас», что в разы увеличивало его ответственность за возложенные обязанности, в которые входила и разработка мероприятий по обеспечению безопасности и регулярности полетов обслуживаемых воздушных судов, а также создание безопасных условий труда, он же руководил деятельностью технических служб авиационно-технической базы и др. Все это ставило перед Магомедом новые задачи, для реализации которых он повышает свои профессиональные знания, и в 2003 году поступает в Санкт-Петербургский университет гражданской авиации на факультет «Управление аэропортовыми комплексами». Окончил он его в 2006 году по специальности «Инженер по организации и управлению на транспорте».

Директор ОАО «Аэропорт «Магас»

В сентябре 2007 года Магомеда назначили генеральным директором ОАО «Аэропорт «Магас». Проработал он в этой должности до февраля 2011 года, и затем его полномочия были прекращены в связи с реорганизацией предприятия. Но даже за это короткое время им был реализован ряд проектов. Он подготовил и организовал разработку проекта по реконструкции аэропорта в рамках реализации ФЦП «Модернизация транспортной системы России», и в 2009-2010 гг. впервые в республике организовал прямые рейсы паломников в Медину по временной схеме.

С апреля 2011 года по февраль 2012-го он работал заместителем директора филиала ФГУРТРС Радиотелевизионного передающего центра РИ, с сентября 2015 г. по февраль 2019 г. — инженером по контрольно-измерительной аппаратуре и автоматике ООО «Техстрой» РИ. Где бы ни трудился Магомед, он быстро втягивался в работу. Знания и ответственность определяли его как необходимого человека и профессионала.

И вновь с 10 октября 2019 года Магомед Цуров является генеральным директором ОАО «Аэропорт «Магас» имени С. С. Осканова». В том же 2019 году он занялся подготовкой разрешительной документации по открытию аэропорта для международных полётов. В декабре 2021 года было подписано постановление Правительства РФ об открытии аэропорта «Магас» для международных полётов и установлении в нем постоянного многостороннего грузопассажирского воздушного пункта пропуска через государственную границу РФ.

В 2022 году при содействии Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова была разработана и запущена программа межрегиональных рейсов в Санкт-Петербург, Самару, Тюмень, Сочи.

Руководитель определяет климат работы коллектива. Магомед Цуров с уважением относится к своим коллегам, умеет понять и поддержать, если того требуют обстоятельства. Интеллигентный и благородный по характеру, он пользуется уважением в коллективе.

Магомед Цуров является заслуженным работником транспорта РИ. Его заслуги отмечены многими наградами. Отмечая вклад в развитие региона, он был награждён юбилейными медалями «250 единения Ингушетии с Россией» и «30 лет образования Республики Ингушетия». И всё же самая большая награда — это отношения с людьми, здоровая и дружная семья, работа — по душе!

Семья

Семья для Магомеда — это мама, брат, сестры, племянники. Все они заботой окружают маму, внимательны друг к другу. Отец ушёл из жизни в 1994 году. Старшим из мужчин большой семьи является Магомед. И это тоже возлагает на него обязательства по ингушским традициям.

Женился Магомед в 2003 году. Супруга Плиева Фариза Юсуповна, юрист по образованию, гармонично стала частью этой семьи. У них с Магомедом пятеро детей: Лейла, Амина, Ислам и братья-близнецы Лорс и Берс. Они пока ещё школьники. Учатся с отличием. Им есть с кого брать пример! Говорят, человек счастлив, когда он идет с удовольствием на работу и с такой же радостью возвращается домой. Думаю, это относится к нашему герою.

И всё же для Магомеда Цурова — работа на первом месте! Настроение и мысли его связаны с качественной работой и развитием аэропорта «Магас». Хочется поздравить генерального директора аэропорта «Магас» имени С. Осканова Магомеда Руслановича Цурова и в его лице весь коллектив с юбилейной датой — 30-летием создания ингушского аэропорта.