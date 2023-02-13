День безопасного интернета: «Ростелеком» на юге провел лекцию по детской кибербезопасности

Эксперт «Ростелеком-Солар» Олег Седов рассказал кванторианцам о правилах поведения в сети, способах защиты от хакеров и мошенников, безопасной работе с персональными данными. В общей сложности в лекции приняли участие около 400 детей из 12 городов юг.

В Ингушетии онлайн-лекцию прослушали около 20 учеников «Кванториума» в городе Магас.

«Наш мир постоянно меняется. Многие преступники сегодня воруют уже не деньги, воруют информацию. Поэтому дети, как наиболее уязвимая часть общества, должны быть хорошо информированы о всевозможных уловках, к которым прибегают мошенники в интернете. Это поможет им избежать негативных последствий во время учебы или досуга в сети», — рассказал Олег Седов, директор по развитию «Ростелеком-Солар».

Эксперт рассказал о том, как сложность паролей влияет на безопасность персональных данных и отметил, что в современном мире уже существуют способы быстрого подбора даже уникальных комбинаций, длина которого меньше рекомендуемого количества символов. Отдельно Олег Седов затронул тему фишинга — незаконного сбора персональных данных с помощью различных хакерских программ и мошеннических сайтов. В рамках лекции представитель «Ростелекома» ответил на все вопросы участников.

«Актуальность, необходимость такого рода уроков по обучению детей основам кибербезопасности — неоспорима. Лекция вызвала большой интерес. Дети очень активно включились в обсуждение материала, было много вопросов, на которые они тут же получили ответы от спикера. Мотивирующим фактором к участию в мероприятии стал и сам формат онлайн-лекции, когда одновременно взаимодействуют слушатели из всех регионов ЮФО и СКФО. Надеемся, на дальнейшее плодотворное сотрудничество с “Ростелекомом”, учитывая социальную ориентированность компании и тот фактор, что образовательный процесс в “Кванториуме” основан на использовании ИТ и цифровых технологий. И наши ученики должны знать риски, с которыми они могут столкнуться в сети интернет, и то, как обезопасить себя в этом плане. Тогда они будут увереннее и эффективнее пользоваться теми преимуществами, которые предоставляет для образования и развития интернет», — отметил Салман Яндиев, руководитель «Кванториума» г. Магас.

«Ростелеком» выпустил и бесплатно распространяет тематическую книгу «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир». Подробная информация и электронная версия издания доступны на официальном сайте национального провайдера. Накануне Дня безопасного интернета представители компании передадут тиражи книг в региональные библиотеки в ряде южных регионов.

Кроме того, в Ставрополе пройдет еще одна лекция по кибербезопасности, но уже для студентов ссузов, а также игровой урок для воспитанников «Кванториума».

«Современный цифровой мир дает нам множество возможностей для развития личности, бизнеса, общества, но при этом таит и свои определенные опасности. Поэтому мы взяли на себя миссию по обучению подрастающего поколения основам кибербезопасности. Мы считаем, что такие знания должны закладываться с раннего возраста, со школьной скамьи, в то время, когда дети постигают новое для себя виртуальное пространство. Эти правила безопасности сегодня становятся важны не меньше, чем правила перехода дороги по зеленому сигналу светофора», — подчеркнул Вячеслав Плеханов, директор по внешним коммуникациям на Юге.

«Ростелеком» выступает учредителем Альянса по защите детей в цифровой среде и в рамках этого направления уделяет большое внимание повышению цифровой грамотности и информационной безопасности в сети у подрастающего поколения.

Информацию о социальных проектах «Ростелекома» можно получить на официальном сайте компании.