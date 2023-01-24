Здесь периодически отмечаются различные праздники, проходят всевозможные творческие конкурсы, интересные встречи с гостями, способствующие духовно-патриотическому воспитанию учащихся учебного заведения, их разностороннему развитию.

Вчера здесь прошел фестиваль дружбы народов, в котором приняли участие школьники разных национальностей.

— Проведение фестиваля дружбы народов в нашей школе стало доброй традицией, ребята с удовольствием знакомятся с культурой и обычаями народов, проживающих на территории нашей страны, — отметила в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» директор школы Пятимат Чаниева. — Цель таких фестивалей одна — воспитание в подрастающем поколении уважительного отношения к представителям разных народов, национальностей и религий.

Красочные костюмы, хореографические миниатюры, прекрасные презентации, национальные блюда и исполнительское мастерство детей превратили фестиваль в настоящий праздник. В своих выступлениях ученики продемонстрировали знание обычаев и традиций разных народов, что подчеркнуло их принадлежность к одной стране, единой большой Родине — России.