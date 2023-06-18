В аэропорту «Магас» гостей встречали представители руководства Сунженского района, другие ответственные лица. Прямо у трапа самолета они окунулись в национальный колорит, стержнем которого является безграничное местное гостеприимство: ингушские «хлеб-соль» — чапильгаш, и зажигательная лезгинка сразу же заворожили жителей сурового края. В течение четырех дней гостей, которых поселили в живописном месте — республиканском спортивно-тренировочном комплексе «Мужичи», ждет насыщенная культурно-спортивная программа пребывания в республике (к нам приехала команда юных футболистов), встречи с руководством района, Минспорта, Коммолодежи Комтуризма республики, экскурсии по достопримечательностям Ингушетии.

Напомним, что еженедельное авиасообщение между двумя республиками организовано по четвергам на период с 8 июня по 24 августа. Перевозки выполняет авиакомпания «Северсталь» на самолетах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 93 пассажира. Открытие рейсов стало возможным благодаря федеральной программе субсидирования авиаперевозок и взаимодействию руководства двух республик. По четвергам из Петрозаводска самолет будет вылетать в 8:15, а в 12:10 мск прибывать в аэропорт «Магас». В обратном направлении вылет запланирован в 13 часов, прибытие в столицу Карелии — в 16:55.

В текущем году полеты по маршруту «Петрозаводск — Магас» субсидирует Карелия, а в следующем году уже Ингушетия.