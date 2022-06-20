18 июня в зале торжеств «Кристалл» города Назрани состоялась очередное мероприятие в рамках духовно-просветительского проекта КПЦ «Ираз» — «Ан-Ниса».

«Проект стартовал летом прошлого года при поддержке ЦРО «Международная исламская миссия». За это время состоялось 10 мероприятий офлайн и онлайн формата, — рассказала Мадина Оздоева, координатор проекта. — В адрес нашего женского центра часто поступают просьбы и предложения об организации того или иного мероприятия для женщин. Так, мы запускали курсы рукоделия, курсы IT, журналистики. Духовно-нравственное направление — одно из самых востребованных у нас, в Ингушетии».

Своей целью активистки видят создание площадки для просвещения женской части республики относительно религиозных и национально-культурных норм. Девушки затрагивали темы положения женщин в исламе, прав и обязанностей ингушской снохи, воспитания детей, проявления терпения в период сложных жизненных обстоятельств, адатов в отношении защиты чести и достоинства ингушских матерей, сестер и т. д.

Проект назван «Ан-Ниса» в честь священной суры из священного Корана, которая переводится с арабского как «Женщины». Как считают учёные, сура названа так потому, что в ней приведено множество правил и предписаний, касающихся прекрасной половины человечества.

В прошедшую субботу встреча была посвящена дозволенному заработку с точки зрения религии, а также теме финансовой грамотности.

«Мы рады приветствовать вас на сегодняшнем мероприятии. В суете повседневных дел порой так важно найти время для новых знаний, эмоций и знакомств», — обратилась к присутствующим ведущая Хяди Даурбекова.

Спикером на религиозную тему по сложившейся традиции выступила Тамара Парижева — теолог, выпускница и преподаватель Ингушского исламского университета имени Хаматхана-хаджи Барзиева.

В своем докладе она рассказала о важности добросовестного выполнения своих обязанностей на рабочем месте перед Всевышним и людьми. Спикер напомнила присутствующим, что сложные жизненные ситуации не оправдывают стремление к заработку, приносящему вред обществу.

«Все это рано или поздно скажется не только на самом человеке, но и на членах его семьи», — отметила Тамара Парижева.

Большой акцент она сделала на женщинах, которые могут быть большой поддержкой своим мужьям, помогая им в благом и удерживая от запретных видов заработка.

Далее слово было передано финансовому консультанту Тамиле Яндиевой. Имея немалый опыт в данной сфере, она поделилась с участницами мероприятия практическими советами по улучшению своего финансового положения. Как и при помощи каких приложений лучше вести учет расходов и доходов, что означает «финансовая подушка безопасности» и с чего правильнее начать копить — на эти и многие другие вопросы Тамила Яндиева дала женщинам и девушкам исчерпывающие ответы.

Для участниц встречи была также проведена исламская викторина, а победители получили памятные призы.

«Отдельную благодарность мы бы хотели выразить благотворительному фонду «Возрождение» за помощь в организации мероприятия», — сказала ведущая встречи Хяди Даурбекова.

В завершение встречи прекрасную половину человечества ждал фуршет и возможность познакомиться поближе за чашкой чая.