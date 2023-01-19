Единороссы Батыр Хамхоев, Александр Кузнецов, руководитель регионального исполнительного комитета партии Ибрагим Картоев, секретарь местного отделения партии в г. Карабулаке Яхья Боков посетив стройплощадку, в целом составили для себя положительную картину практически завершенных работ: осталось лишь навести глянец внутри здания и провести ландшафтное благоустройство вокруг объекта.

В трёхэтажном здании имеется все необходимое для успешного образовательного процесса: актовый и читальный залы, учебные кабинеты и лаборатории, административные помещения. Не забыли разработчики проекта и о физическом развитии детей, а также их питании: здесь есть пищеблок и столовая, спортивный зал с душевыми, теплым полом и различным инвентарем, появится универсальная спортивная площадка для нескольких игровых видов спорта.

Завершился «партийный десант» круглым столом, на котором обсуждалось осуществление Народной программы на территории города Карабулака.



Напомним, что Народную программу «Единой России» утвердили делегаты второго этапа XX съезда партии, который прошел в Москве 24 августа 2021 года. Это стратегический документ партии, сформированный на основании почти 2,5 миллиона предложений и обращений граждан страны и затрагивающий в той или иной степени все сферы жизни. Выступая на съезде, Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Народная программа является живым документом, который должен реагировать на события в стране.