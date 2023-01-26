В рамках проекта «Партийный десант» по реализации Народной программы партии «Единая Россия» заместитель секретаря Ингушского регионального отделения партии по проектной деятельности Ахмед Дидигов, члены парламента Ингушетии Беслан Горчханов и Ирагим Боков, руководитель РИК партии Ибрагим Картоев, исполнительный секретарь местной ячейки партии в Назрановском районе Адам Муталиев и другие единороссы провели инспекционный выезд на место строительства данного объекта.

— Зрительный зал здания рассчитан на 220 мест и будет оборудован современной звуковой аппаратурой, — рассказал газете «Ингушетия» Беслан Горчханов. — Здесь будет большая библиотека, появятся все условия для занятий хореографией, музыкой, вокалом, изобразительным и декоративно-прикладным искусством. Все материально-технические условия обеспечат проведение на высоком уровне культурно-массовых мероприятий. Подрядчик уверяет, что объект готов на 95% и будет сдан в строй в начале февраля этого года.

По следам прошедшей проверки гости провели круглый стол, на котором обсудили реализацию Народной программы в Назрановском районе.

Стоит подчеркнуть, что власти Ингушетии запланировали до 2024 года открыть новые и реконструировать старые объекты культуры в четырех отдаленных сельских поселениях. Так, в селах Пседах и Нижние Ачалуки Малгобекского района будут обновлены дома культуры в рамках нацпроекта «Культура». Зданиям освежат фасады, проведут ремонт внутренних помещений, обустроят прилегающие территории.

Дом культуры и фельдшерско-акушерский пункт появятся и в приграничном с Чечней селе Даттых, остававшемся заброшенным на протяжении более 20 лет из-за боевых действий в соседнем регионе.