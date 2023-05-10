Спасение Земли — вопрос 21-го века. Многочисленные факторы, ухудшающие экологическую обстановку нашей планеты, становятся вызовом для всего человечества.

В связи с данной обстановкой проводятся различные конкурсы, мероприятия и среди школьников. Так, в целях популяризации современных экологических проблем, бережного отношения к природе и окружающей среде у детей и подростков, поощрения их участия в творческой и волонтерской деятельности, в ГБОУ «Гимназия Назрановского района» с. п. Али-юрт, прошёл региональный этап Международного детского экологического форума «Изменения климата глазами детей — 2023».

Учредителями регионального этапа форума являются Министерство образования и науки Республики Ингушетия, а также Ингушское региональное отделение Общероссийского общественного детского экологического движения «Зелёная планета».

Это было яркое, праздничное мероприятие: школа была красочно оформлена, были выставки из детских поделок и рисунков, плакаты, призывающие к охране природы. Мероприятие традиционно проходит весной, оно объединяет детей со всей республики для обсуждения экологических проблем и того, как защитить природу и добиться позитивных экологических изменений.

С каждым годом число участников становится все больше и больше, в этом году количество участников составило больше 300 человек. В конкурсе приняли участие учащиеся со всех районов республики.

Конкурсная программа форума в этом году включала шесть номинаций: «Экобезопасность» — конкурс проектных и научно-исследовательских работ по предупреждению или адаптации к изменениям климата; «Изменение климата глазами детей» — конкурс рисунков или плакатов, посвященный проблеме изменений климата, его последствий для природы и людей, а также способам адаптации к ним; «ЭкоБлогер» — конкурс репортажей об экологических проблемах, несущих в себе риски для каждого; «ЭкоМода» — конкурс коллекций моделей одежды из вторсырья и отходов, показ коллекции вещей; «ЭкоЮннаты» — конкурс лучшей практики эко-волонтерства, защита презентации или видеоролика о проделанной работе; «ЭкоПоделка» — конкурс арт-объектов из вторсырья и отходов.

Работы участников (команд) должны были соответствовать одной или нескольким темам: «Материалы о происходящих в настоящее время процессах деградации экосистем и мерах, предпринимаемых для их спасения»; «Материалы об экологических проблемах, которые вызвали общественный резонанс»; «Материалы о конкретном человеке или группе людей, которые своими действиями остановили разрушение экосистемы»; «Материалы об эко-традициях или эколайфхаках».

Для оценки этих работ было сформировано жюри из представителей компетентных учреждений и организаций. На торжественном открытии с официальной речью выступили гости, которые подчеркивали важность проведения на сегодняшний день подобного экологического форума, который призван показать миру, что дети всей Земли против загрязнения окружающей среды.

По итогам конкурсных работ форума определились победители и лауреаты, которые были награждены дипломами Министерства образования и науки РИ.

Работы, получившие Гран-при будут отосланы в Москву для участия в международном форуме, где вместе с тысячами детей и подростков из разных уголков планеты и наши дети смогут посредством творчества и креатива поделиться своими идеями по охране природы и защите климата нашей планеты. Хочется поблагодарить всех участников и их руководителей за проделанную огромную работу.

Данный проект прививает подрастающему поколению интерес к своему региону, ответственное отношение к сохранению окружающей среды, воспитывает патриотизм, формирует экологическое сознание и развивает профессиональную ориентацию.

Форум преследует следующие задачи: привлечь общественное внимание к проблемам глобального изменения климата и его последствиям; развитие умения выражать свое отношение к природным и культурным ценностям посредством творческой, художественной, социально полезной и исследовательской деятельности; обучение навыкам бережного отношения к окружающей среде в соответствии с принципом сохранения природного разнообразия и климатического благополучия; формирование экологической культуры и активной жизненной позиции в отношении глобальных проблем, грозящих климату Земли.