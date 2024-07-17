В Ингушетии состоится Международный форум НКО

«Данный проект является один из самых долгожданных и перспективных проектов для развития внутреннего и внешнего взаимодействия между представителями некоммерческих организаций. В ходе форума запланировано проведение круглых столов, дискуссионных площадок, различных лекций, экскурсий, мастер-классов и прочих культурно-досуговых мероприятий», — рассказал собеседник издания.

По словам директора центра «Дом молодежных организаций» Заурбека Ведзижева, первостепенной целью форума выступает повышение уровня эффективности взаимодействия общественных организаций для совместной работы по поиску решений социальных проблем, которые актуальны на данный момент.

Отмечается, что проект реализуется в рамках программы комплексного развития молодежи «Регион для молодых» национального проекта «Образование».