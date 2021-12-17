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В школу по... бездорожью

Эксперты Народного фронта Ингушетии обратили внимание властей на опасные участки вблизи школ

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Активисты Народного фронта в Республике Ингушетия обратились в администрации города Назрани и Назрановского района с просьбой привести в нормативное состояние дорожно-транспортную инфраструктуру на пути к общеобразовательным учреждениям.

Рейды общественников совместно с представителями средств массовой информации в рамках акции «Дорога в школу» выявили отсутствие тротуаров на улице Эсмурзиева в Насыр-Кортском административном округе, ведущей к начальной школе № 17, а также разбитую дорогу в сельском поселении Плиево на улице Алханчуртской по пути следования в школу имени Магомет-Саида Асултановича Плиева.

— О небезопасной дорожной инфраструктуре в этих населенных пунктах нам сигнализировали представители родительского комитета и педагоги, — рассказал газете «Ингушетия» член регионального штаба Народного фронта в Ингушетии Хаваж-Багаудин Тибоев. — Ранее они неоднократно обращались в муниципалитеты с просьбой улучшить безопасность дорожного движения для пешеходов. В частности, жители Насыр-Корта просили проложить тротуар и обустроить пешеходный переход. Получив на свой запрос отрицательный ответ на проведение мероприятий с пояснением «ввиду отсутствия денежных средств», родители обратились за помощью в региональное отделение Народного фронта.

Во время мониторинга активисты подтвердили отсутствие тротуаров, избыточное скопление воды и плохую видимость дорожных знаков. Эта ситуация вынуждает ребят передвигаться по обочине дороги, у которой нет бордюров, здесь же водители, объезжая ямы, совершают опасные маневры на узкой проезжей части, чем вызывают обеспокоенность родителей школьников.

В сельском поселении Плиево активисты также зафиксировали плачевное состояние дорожного полотна, которое оказалось в сплошных ямах и выбоинах, несмотря на то что большинство учащихся добираются до учебного заведения именно по этой улице.

— По разбитой дороге и грязи в учреждение направляются и маршрутные такси для детей, и пешеходы, и родители, которые подвозят школьников на своих автомобилях. Конечно, ни о каком соответствии нацстандартам здесь речи не идет, — отметил Тибоев.

По его словам, увеличение доли дорог, соответствующих нормативному состоянию, является приоритетной задачей национального проекта «Безопасные качественные дороги».

— Безопасные автомобильные дороги входят в один из 12 национальных проектов, реализуемых в России с января 2019 года по инициативе Президента Владимира Путина, — добавил член регионального штаба Народного фронта в Ингушетии Магомед Оздоев. — Мы каждый раз обращаемся в муниципалитеты и просим местные власти в первую очередь ремонтировать участки рядом с образовательными заведениями, и хочется, чтобы этот вопрос был взят у них на особый контроль.

Напомним, что с 2019 по 2024 год в целом в Ингушетии планируется отремонтировать свыше 98 км автомобильных дорог (в том числе вне границы агломерации), из них 52,5 км региональных трасс и 45,6 км дорожной сети местного значения. Общий объем финансирования составит более 1,76 млрд руб.

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