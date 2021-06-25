Но чаще всего подобные погрешности в статистических исследованиях связаны с человеческим фактором, с халатностью людей и это не должно ставить под сомнение актуальность статистического управления процессами социально-экономического развития в стране.

В наши дни получение статистических данных все более востребовано в экономической и социальной областях. В связи с этим непрестанно совершенствуются системы сбора и обработки информации, способы ее распространения, вводятся новые показатели, соответствующие современным потребностям российского государства, и конечно же, крупные статистические наблюдения.

На территории Республики Ингушетия функции по проведению федеральных статистических наблюдений и формированию официальной статистической информации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, возложены на обособленное подразделение Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу (Северо-Кавказстат) по Республики Ингушетия.

Структура Росстата в 2020 году была представлена следующим образом:

— высококвалифицированные кадры — более 16 тыс. специалистов

— центральный аппарат — 777 человек,

из них 25% — мужчины, 75% — женщины

— территориальные органы — 15 404 человека,

из них 8% — мужчины, 92% — женщины.

Средний возраст государственных служащих:

в центральном аппарате — 41,2 года

в территориальных органах — 45,6 года

— объем выходной информации — более 20 млрд единиц

— 66 территориальных органов государственной статистики (Росстат представлен во всех субъектах Российской Федерации).

Профессиональный праздник статистических работников отмечается 25 июня, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2014 года N1125-р и приказом руководителя Федеральной службы государственной статистики от 21 июля 2014 года N481 «Об установлении профессионального праздника — Дня работника статистики».

Дата эта выбрана не случайно. Именно в этот день в 1811 году в Российском государстве появился первый отдел статистики, вошедший тогда в структуру царской полиции. Однако сбор сведений, используемых для повышения эффективности государственного управления, осуществлялся еще с глубокой древности. Первые сведения о сборе информации относятся еще к IX веку — чиновники собирали информацию об объектах обложения данью. Позже, уже в XIII веке, на Руси неоднократно проводилась перепись населения.

К XVII веку появились уже переписные книги — в них велась подворная перепись, с целью взимания налогов. Эта модель существовала до начала XVIII века, пока подворная перепись не была преобразована Петром I в административно-финансовый учет.

Такой способ проведения переписей и ревизий сохранялся на протяжении 100 лет, пока зарождение капиталистических отношений и рыночной экономики не потребовали реформирования статистики. Так, административная формализация статистической работы фактически произошла в 1802 году — тогда ведомствам было дано распоряжение осуществлять сбор бумажной отчетности. Дано распоряжение осуществлять сбор бумажной отчетности.

В 1811 году, когда появилось первое структурно обособленное статистическое отделение, начался новый этап становления отечественного учета. До середины XIX века органы статистики совершенствовали методологию сбора информации, проводили углубленные статистические проработки, которые в итоге легли в основу Крестьянской реформы 1861 года.

Начальный этап советской статистики отличался исключительной интенсивностью: проводилось большое число специально организованных статистических переписей и обследований, плодотворно работали различные научные коллективы, был построен первый баланс народного хозяйства, совершенствовалась организационная структура государственной статистики.

Сегодня удовлетворение потребностей органов власти и управления, средств массовой информации, населения, научной общественности, коммерческих организаций и предпринимателей, международных организаций в разнообразной, объективной и полной статистической информации — главная задача Федеральной службы государственной статистики.

Для ее решения и действует Росстат, в состав которого входят центральный аппарат на федеральном уровне и территориальные органы, расположенные во всех субъектах Российской Федерации.

Материал подготовлен на основании информации, предоставленной газете «Ингушетия» Управлением федеральной службы государственной статистики по СКФО (Северо-Кавказстат)