УФССП

Делегирование полномочий

ФССП и Минцифры запустили на портале Госуслуг новый сервис делегирования полномочий

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Федеральная служба судебных приставов России совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустила новый сервис делегирования полномочий на портале Госуслуг в рамках суперсервиса «Цифровое исполнительное производство».

Новая платформа полномочий позволяет руководителям юридических лиц выдавать доверенности сотрудникам на подачу заявлений на предоставление государственных услуг ФССП России.

— Сотрудники, которым делегированы полномочия, смогут с помощью личного кабинета организации подавать заявления на портале Госуслуг, — сообщил газете «Ингушетия» сотрудник пресс-службы республиканского УФССП России Амирхан Бузуртанов. — Для этого достаточно перейти в личный кабинет, выбрать вкладку «Делегирование полномочий» в разделе «Доверенности и доступы», выбрать сотрудника, срок доверенности и доступные полномочия. Доверенность потребуется подписать усиленной квалифицированной электронной подписью. Делегировать полномочия можно будет любому сотруднику организации с подтверждённой учётной записью на портале Госуслуг.

По его словам, внедрение платформы полномочий позволит отказаться от оформления бумажной доверенности поверенному сотруднику. После получения полномочий он сможет воспользоваться двумя сервисами на портале Госуслуг: это подача заявлений, ходатайств, объяснений, отводов, жалоб в порядке подчиненности по исполнительному производству, а также предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физического и юридического лица.

Бузуртанов подчеркнул, что новый сервис делегирования полномочий значительно повышает удобство подачи обращений к судебным приставам, а также уменьшает риски мошенничества.

Он отметил, что с момента запуска сервиса, 31 августа 2021 года, представители 34 организаций страны подали 29 тысяч заявлений в Федеральную службу судебных приставов, воспользовавшись 3 тысячами доверенностями.

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