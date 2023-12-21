Выдающийся педагог трудится в сфере образования уже 44 года. Зарема Магомедовна за свою долгую и плодотворную трудовую деятельность отмечена многочисленными грамотами и наградами разных степеней. В частности, имеет звания почётный работник общего образования Российской Федерации, заслуженный учитель Республики Ингушетия, ветеран труда. Отмечается, что Парагульгова становилась победителем конкурсов «Панорама методических идей», «Лучший учитель Российской Федерации», «Учитель года Ингушетии — 1997». В разное время ей вручали грамоты правительства РИ и Министерства образования и науки РИ, памятную медаль «Почетный работник общего образования».

Доброта, терпение, ум, честность, любовь к детям — это далеко не все качества, которыми должен владеть учитель, посвятивший себя благородной профессии педагога. Зарема Магомедовна в полной мере обладает всеми этими чертами. Для нее учитель — не просто профессия, а образ жизни. Ведь, как любит говорить сама Парагульгова, профессия педагога на протяжении существования человечества остается одной из важнейших в обществе, от его усилий зависит будущее детей, наше будущее.

По словам Заремы Магомедовны, профессию педагога она полюбила благодаря своему учителю Хажир Даудовне Парагульговой, которая давала не только академические знания, но и учила быть настоящим человеком. По её мнению, учитель должен быть справедливым и в то же время строгим и добрым, требовательным и снисходительным. Бывают ситуации, когда надо уметь уступить, промолчать, пойти на разумный компромисс. Тогда и исчезнут конфликтные ситуации. Без этих качеств работать в учреждении образования нельзя.

«Прогресс есть только там, где есть трудности. Не бойтесь их и не бойтесь попросить помощи у своих коллег. Вам никогда не откажут. Творите будущее таким, чтобы вам за него не было стыдно. Для этого не нужно быть гением, достаточно любить и понимать то, что ты делаешь», — говорит Зарема Магомедова.

По словам педагога с 44-летним стажем, школа и дети — это её стихия, это смысл её жизни, это её призвание. Об этом Парагульгова говорит без всякой тени сомнения. «Я нашла себя в этой профессии и неудивительно, что почти полвека для меня пролетели как будто на одном дыхании», — подчеркнула Зарема Магомедовна.