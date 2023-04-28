Калиматов рассказал молодежи о текущей общественно-политической ситуации в стране и республике, работе органов власти в рамках социально-экономического развития Ингушетии. В частности, было отмечено, что новый политический контекст возлагает на всех большую ответственность.

«Весь западный мир фактически объявил нам негласную войну. Украина стала разменной монетой в их политических играх. Америка и ее европейские союзники хотят видеть Россию слабой и зависимой от них и использовать ее как сырьевой придаток. Но у нас сильный лидер — Владимир Путин, который никогда этого не допустит и с такой позицией мириться не станет. Ему сегодня тяжело одному противостоять всему миру. Но наша страна и не из таких трудностей выбиралась. Россия была, есть и будет. Наша сила всегда была в единстве и взаимной поддержке. Поэтому каждый на своем месте должен стремиться к тому, чтобы лучшим образом исполнять свои обязанности — будь то на работе или в учебном заведении. Это зона вашей ответственности, и вы не должны подводить свою страну», — сказал Калиматов.

Глава отметил, что республика нуждается в квалифицированных специалистах среднего звена, в инженерах, программистах. И выбирая будущую профессию, рекомендовал ориентироваться на имеющийся запрос.

«У нас 26 колледжей, которые готовят специалистов среднего звена. Поручил нашему правительству посмотреть, каких специалистов там готовят, и вводить именно те специальности, которые нам здесь нужны. Это вопрос серьезный. И еще хочу сказать: когда ты молод — неважно какая у тебя работа. Ты должен браться за все, к чему есть интерес. Только потом, когда накопится определенный опыт, вы сможете понять, чего вы хотите и в чем вы успешны», — заявил руководитель субъекта.

Глава Ингушетии рассказал студентам, что в республике будет создан центр IT-технологий.

«У нас есть инвестор, который будет реализовывать данный проект. Здание площадью 10 тыс. кв. м он у нас выкупил, договор сейчас заключаем. И мы создаем в Магасе айтишный центр высоких технологий. Обучать программированию будут известные в этой сфере преподаватели, в том числе зарубежные. Через год-полтора, я думаю, состоится первый набор студентов. Сейчас много новых технологий, они стремительно развиваются, и в них надо вникать», — сказал Калиматов.

Глава региона также считает, что профессию надо выбирать сердцем.

«Не делайте ничего без любви и желания. Если у вас не лежит душа к выбранной специальности, если разлюбили свою работу, не держитесь за них. Ищите то, что вам нравится, то, что вы будете делать с удовольствием. От такого подхода намного больше будет пользы и вам и другим людям», — заявил Калиматов.

В ходе встречи студенты смогли задать Главе региона интересующие их вопросы. По запросу присутствующих, М-А. Калиматов рассказал и о своем трудовом пути. Зарабатывать он начал с 17 лет на лесообрабатывающем предприятии.

«С 17 лет, вместе со старшим братом, который на год старше меня был, мы работали на большом производстве по переработке леса. У меня первая запись в трудовой книжке сделана «Сторож леспромхоза Сунженского района», но работал я за станком. С этого предприятия ушел в армию. Срочную службу обязательно надо проходить. Армия дала мне направление на юридический факультет Куйбышевского университета. И это стало первой причиной, которая способствовала моему профессиональному и карьерному росту», — отметил Калиматов.

Завершая встречу, Глава Ингушетии пожелал студентам ИнгГУ хороших знаний, сделав акцент на востребованности грамотных и образованных людей.

«Самая главная ваша задача — это учиться, углубленно получать знания. Мир сегодня стремительно развивается за счет новых технологий. И нам надо расширять наше участие в этих процессах как на уровне страны, так и зарубежных стран. Это будет большим достижением, если выпускники ингушского вуза будут представлены в академиях наук, станут известны своими достижениями в международных научных кругах. Вот к чему вы должны стремиться, чтобы Ингушетия и в целом страна могла вами гордиться. У вас есть большой потенциал для этого, надо только трудиться и быть целеустремленными», — заявил руководитель субъекта.