С самого утра представители общественных организаций, органов государственной исполнительной и законодательной власти, прокуратур республики Андрей Васильченко, национально-культурных общин, воспитанники Горского кадетского корпуса, Всероссийского молодежного движения «Юнармия» и жители республики собрались на Мемориале памяти и славы в Назрани, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны уроженцев республики. На мероприятии присутствовал и Глава региона Махмуд-Али Калиматов.

По окончании церемониальной части, руководитель субъекта отправился в Магас, куда тысячи жителей Ингушетии вышли с портретами фронтовиков на акцию «Бессмертный полк». Глава Ингушетии возглавил шествие. Вместе с его участниками — родственниками фронтовиков, активистами общественных организаций, школьниками, студентами, внуками и правнуками бойцов он прошел по главному проспекту столицы республики.

Калиматов нес в руках портрет своего младшего брата, Героя России подполковника ФСБ Алихана Макшариповича Калиматова. По его словам, каждая семья должна хранить память о своих героях, которые ценой жизни отстаивали честь и безопасность народа во все времена, таким примером отваги для него самого всегда был его родной брат.

Алихан Калиматов не раз находился в горячих точках, рискуя собственной жизнью. Последняя командировка на Северный Кавказ оперативного сотрудника Управления по борьбе с терроризмом и защите конституционного строя центрального аппарата ФСБ, подполковника Калиматова оказалась роковой. Вечером 17 сентября 2007 г. его автомобиль был обстрелян неизвестными на федеральной трассе «Кавказ». Он получил 15 смертельных ранений, а в его автомобиле следователи позже насчитали 130 пробоин от пуль разного калибра.

4 ноября 2007 года указом президента России Алихану Макшариповичу за героизм, мужество и отвагу, проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни, большой вклад, внесенный в дело обеспечения безопасности страны, было присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Далее памятное шествие продолжилось праздничным концертом. На площади Алания, перед стометровой башни Согласия была развернута сценическая площадка, установлены зрительские трибуны и большие светодиодные экраны, на которых с утра шла трансляция парада на Красной Площади. Глава Ингушетии поприветствовал и поблагодарил участников и почетных гостей мероприятия.

В своем обращении к собравшимся руководитель субъекта вспомнил героев, подвиги которых увековечены в истории не только ингушского народа, но и всей страны, и тех, кто пропал без вести, чьи имена оказались потерянными для последующих поколений.

«На борьбу с фашистами 77 лет назад отправилось более 21 тысячи жителей Ингушетии. Несколько тысяч погибли, сражаясь за наше Отечество. И для нас все они — из одного общего тейпа, наши родные и близкие люди. Сегодня мы видим, что преемственность поколений сильна и непрерывно крепнет. У нас надежные, правильные нравственные основы, жива «река» народной памяти, свидетельством этому является «Бессмертный полк». В наши дни военнослужащие из нашей республики, участвуя в специальной военной операции, также показывают пример мужества и героизма. Любовь к Родине, ответственность за настоящее и будущее России, всегда будут живы в каждом поколении россиян», — отметил руководитель региона.

По его мнению, победная весна 1945 года навсегда останется историческим символом торжества справедливости, победы добра над злом. Люди безгранично благодарны всем, кто в годы Великой Отечественной войны уничтожал врага, не вернулся из боя, день и ночь трудился в тылу, спасал раненых, растил урожай, учил и воспитывал подрастающее поколение.

В завершение организаторы торжества показали вокальные и хореографические номера, прозвучали хорошо знакомые песни и поэтические композиции — все это сформировало по-настоящему праздничную атмосферу на центральной площади Магаса.

Три самых крупных мероприятия к годовщине Победы состоялись в Малгобеке, Назрани и Магасе — торжественное возложение цветов к Вечному огню и мемориальным плитам, праздничные концерты и шествие «Бессмертного полка».

В Малгобеке мероприятия начались в 10 часов, в Назрани — в 10:30 мск, после чего эстафету в 11часов принял Магас с акцией «Бессмертный полк». После шествия жителей и гостей республики с портретами ветеранов Великой Отечественной войны в 11:40 мск стартовал праздничный концерт, который продолжится тем же вечером в Магасе на площади перед Башней Согласия в 19:30.

Завершится празднование салютом, за которым можно будет наблюдать с 22:00 с той же главной площади столицы.

На НТРК «Ингушетия» еженедельно выходит в эфир программа «Защитники Отечества» об участниках и ветеранах Великой Отечественной войны, ежедневно транслируются социальные видеоролики, посвященные празднованию Победы и шествию Бессмертного полка. Также была организована прямая трансляция шествия жителей в рамках этой акции и праздничного концерта в столице.

Особое внимание уделялось вопросам безопасности населения, обеспечению охраны общественного порядка в день проведения мероприятий, установке металлодетекторов, фан-барьеров и пр. Кроме этого, 9 мая на Мемориале памяти и славы в г. Назрани и на проспекте им. И. Зязикова в Магасе дежурят бригады скорой помощи, организована полевая каша, пришедшим на мероприятие также раздавали бесплатные дождевики.

В мемориальном комплексе жертвам репрессий до конца текущего месяца проходит патриотическая акция «Уроки мужества», 9 мая организована видеоакция «Бессмертный полк» (демонстрация фотографий участников ВОВ, уроженцев Ингушетии" на уличном экране Мемориала памяти и славы).

С 9 мая по 9 июня там же будет действовать выставка фронтовых плакатов и рисунков.

В государственном музее краеведения им. Т. Мальсагова до 10 мая пройдет выставка: «Подвиги Героев бессмертны», отражающая вклад ингушского народа в разгром гитлеровских войск.

Также работники этого учреждения прочитали лекции о героях и участниках ВОВ в различных школах региона, 9 мая состоялась демонстрация документального фильма «Блокада Ленинграда».

В национальной библиотеке до 10 мая проходят книжно-документальные выставки «Война. Победа. Память».

В Государственном музее изобразительных искусств до 16 мая пройдет выставка живописных и графических работ из фондов музея «О той войне...».

ТЮЗ в эти дни проводит спектакль, посвященный героическому подвигу Асият Тутаевой «Подвиг горянки».

Не остался в стороне от празднования Дня Победы и государственный колледж искусств, который 9 мая провел концерт. Ингушский государственный драматический театр представил в онлайн-формате спектакль «Когда гибнут сыновья».

Множество патриотических акций и мероприятий проводят культурно-досуговые учреждения республики с соблюдением требований Роспотребнадзора.