По данным муниципалитетов, в целях организации работы пунктов жизнеобеспечения к отопительному сезону был утвержден план технических мероприятий по приведению в рабочее состояние и контролю котельных и тепловых сетей.

Так, в МУП «ЖКХ г. Малгобека» находятся 2 котельные: центральная № 1 и резервная № 2. Они обеспечивают отоплением многоквартирные дома, среднеобразовательные и дошкольные учреждения и другие здания — всего 48 ед.

Многоквартирный жилой фонд Назрани, кроме двух 18-ти этажных домов, а также подведомственные учреждения администрации города и пять административных зданий отапливаются от индивидуальных отопительных приборов. Ведутся работы по ревизии котлов, дымоходов, задвижек и т. д.

На территории города имеются две котельные. Одна из них мощностью 24 МВт по ул. Бакинская, д. № 70/4 в Насыр-Кортском АО, которая снабжает только здание Перинатального центра. Протяженность теплотрассы составляет 1530 м. Данная котельная находится на обслуживании в ООО «Энергетик». В настоящее время на указанном объекте ведутся работы по текущему ремонту котлов, обслуживанию систем управления и контрольно-измерительных приборов, ревизии насосов и задвижек.

Вторая построена в 2021 году для двух 18-ти этажных домов по ул. Столичная № 12 и № 14 в Насыр-Кортском АО, которая в данное время находится в распоряжении подрядной организации на гарантийном обслуживании.

На территории Карабулака функционирует одна котельная, отапливающая один МКД по адресу ул. Джабагиева № 40/1. По информации муниципалитета, предпринимаются все необходимые меры для последующего получения паспорта готовности к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг.

Администрацией Джейрахского района разработан план мероприятий и доведен до глав сельских поселений. В плане определены сроки завершения работ и ответственные лица, запланированы необходимые финансовые средства. Основной деятельностью при подготовке горной местности к зиме является обеспечение транспорта для уборки заснеженных участков, осуществление которого в компетенции МУП «ПУЖКХ Джейрахского района».

Снегоуборочные машины и другая техника готовы к осенне-зимнему периоду, к тому же необходимо 180 кубов песчано-соляной смеси, пока заготовлено 150 кубов. Работниками «Джейрахского РЭС» проводятся проверки подведомственных трансформаторов и линий электропередач, проведена обрезка деревьев, которые могут повредить линии электропередач.

Администрацией города Магаса и подведомственными учреждениями также ведется работа по подготовке столицы к новому сезону, проводятся мероприятия по техническому обследованию и ремонту техники и транспорта, оборудования МКУ «Электросети г. Магас» и МУП «Водоканал г. Магас».

Остальные муниципалитеты также отчитались о проведении аналогичных работ на своих участках.