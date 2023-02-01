— Активисты Народного фронта установили, что на участке теплотрассы, подходящей к данному дому, отсутствует теплоизоляция, а в некоторых местах она повреждена, — поделилась с нами деталями координатор республиканского Центра мониторинга благоустройства городской среды Зарема Оздоева. — Запорная арматура находилась в открытом доступе, там торчали железные штыри, представлявшие опасность. К чести администрации города Малгобека, местные власти не стали отмахиваться от данного обращения и вскоре восстановили изоляцию трубопроводов.

По словам собеседницы, очень многое зависит от уровня ответственности и порядочности представителей органов местного самоуправления, а также самосознания жителей.

— Помню, мне звонила 76-летняя жительница Малгобека по поводу прорыва водопровода, — добавила Оздоева. — Вообще-то она беспокоилась не за себя, а за свою 103-летнюю мать. Я связалась с заместителем мэра Малгобека, который поднял телефон за полночь и мгновенно отреагировал на мою просьбу решить проблему. И таких случаев немало.

И еще очень важно, чтобы жители наших населенных пунктов понимали, что реализация различных государственных программ требует неукоснительного соблюдения многих правовых норм. К примеру, к нам обращались жители улицы Хвойная г. Назрани с просьбой заасфальтировать ее после укладки нового водопровода в рамках программы благоустройства. Мы объяснили, что для прокладки асфальта необходимо, чтобы основание под дорогой осело, утрамбовалось.

Вообще, подобных просьб много. Но люди зачастую не хотят следовать законам. Например, в получении правоустанавливающих документов на свои домовладения. А без них никакие госпрограммы не начнутся. В общем, все взаимосвязано.