— Госавтоинспекция МВД по Ингушетии через ваше издание обращается к родителям с просьбой напомнить своим детям о правилах безопасного поведения на дороге, — сказала газете «Ингушетия» старший инспектор по пропаганде БДД республиканского УГИБДД Зара Ужахова. — В силу возрастных особенностей и недостаточности жизненного опыта юные участники движения не всегда способны правильно оценить дорожную ситуацию и распознать опасность. Дети должны знать, что существуют такие правила поведения, которые следует соблюдать неукоснительно, от этого целиком и полностью зависит их жизнь и здоровье. Эти правила следует не просто разъяснять, а следить за их исполнением, и быть самим примером для своего ребенка. Необходимо добиться того, чтобы это была не просто сумма усвоенных знаний, а безопасный, здоровый стиль жизни всей семьи.

Пройдите с ребенком несколько раз по маршруту до школы и обратно, обратите его внимание на дорожную разметку, дорожные знаки и светофоры. Объясните алгоритм действий в сложной дорожной ситуации. Никогда и ни при каких обстоятельствах не нарушайте правила дорожного движения в присутствии детей. Видя данные нарушения, ребенок начнет повторять за вами.

Учите детей смотреть по сторонам. У ребенка должен выработаться твердый навык: прежде, чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает дорогу во всех направлениях — это должно быть доведено до автоматизма!

Примите меры к тому, чтобы на одежде у ребенка были светоотражающие элементы. Что касается родителей-водителей, перевозку детей в транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, необходимо осуществлять только с использованием детского удерживающего устройства. Всегда пристегивайтесь сами и объясняйте ребенку, зачем это нужно делать. Если это правило автоматически выполняется вами, то оно будет способствовать формированию у ребенка привычки пристегиваться ремнем безопасности.

Подросткам объясните, что вблизи проезжей части гаджеты должны быть в кармане. Переходить дорогу нужно, только убедившись, что вас пропускают. Водители тоже могут отвлечься и тогда беды не избежать. Помните, безопасность детей — обязанность взрослых.