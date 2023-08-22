Впрочем, это неисчерпаемая тема и потому, просто предоставим слово тем, кто «за нас». С поздравлениями по поводу Дня государственного флага России через газету «Ингушетия» к землякам обратился призер чемпионатов России по армрестлингу Хамид Чумаков. Ему и слово.

«Как спортсмен, я хорошо понимаю, что значит биться за свои цели, преодолевать трудности и стремиться к победе. Российский флаг — это не только ткань с красным, белым и синим, но и наше национальное достояние, которое связано с множеством исторических событий и ярких моментов.

В этот день я хочу поздравить всех нас с еще одной возможностью продемонстрировать свою любовь и преданность Родине. Пусть он всегда будет напоминать нам о наших общих ценностях, о том, что мы можем добиться большего вместе, как команда. Пусть наш российский флаг всегда развевается над победами, надеждами и новыми достижениями. С праздником, дорогие друзья! Пусть ваши сердца будут наполнены гордостью за нашу страну и вдохновением на великие дела!».