«На основании распоряжения правительства в 2023 году республике дополнительно были выделены 535,1 млн руб. на завершение строительства двух школ», — приводит слова министра пресс-служба Главы и правительства региона.

Как отметил Балахоев, по нацпроекту «Образование» в Ингушетии возводятся 15 школ, из которых в этом году предусмотрено финансирование строительства 12 общеобразовательных учреждений в размере 3 млрд 432,3 млн руб. Также строятся три школы, ввод в эксплуатацию которых перенесен с 2022 года на 2023 год.

Из 15 объектов 11 подлежат к вводу до конца 2023 года, 4 школы переходят на 2024 год.

Как отметил министр, в рамках программы «Модернизация системы школьного образования» в 2023 году Ингушетии выделены средства в размере 1 млрд 104 млн руб. на капремонт 16 школ. Сроки завершения работ — 25 августа. По программе «Развитие дошкольного образования» предусмотрено 1 млрд 700,9 млн рублей на завершение строительных работ по 12 дошкольным учреждениям и выкуп одного детского сада. Детсады планируется ввести в эксплуатацию в декабре этого года.

По данным пресс-службы, в связи с тем, что существующая инфраструктура в многоквартирных домах в Назрани не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к детским садам, власти региона направили письмо в Минпросвещения России с просьбой заменить приобретение на строительство дошкольного учреждения со сроком ввода в 2024 году.

Как отметил Глава Махмуд-Али Калиматов, систему образования руководство республики рассматривает как один из главных приоритетов социально-экономической политики.

«Забота о будущем — самая важная и надежная инвестиция. Именно такой рациональный подход является основой формирования инновационного, экономического, научного и культурного потенциала Ингушетии. В приоритете — совершенствование всей системы и обеспечение доступности школьного и дошкольного образования. Успешное будущее наших детей зависит от качественного образования и от их всестороннего развития. Такие возможности в нашей стране обеспечиваются повсеместно, в том числе и в Ингушетии. Любая важная инициатива республики в этом направлении всецело поддерживается руководством страны, правительством РФ, федеральными ведомствами. Мы всегда ощущаем эту помощь рядом с нами, республике выделяются дополнительные средства для решения возникающих проблем, несмотря на непростую ситуацию», — сказал Калиматов.

Руководитель региона подчеркнул, что все работы по строительству и капремонту учреждений образования необходимо завершить в назначенные сроки. При этом он напомнил о преимуществе качества над сроками. Конечная цель усилий власти — сделать так, чтобы все ребятишки с удовольствием шли в школу и детский сад, стремились к знаниям.

Напомним, в ходе недавнего визита в Ингушетию министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявлял, что в целом республика динамично развивается. В регионе 1 сентября откроется 15 новых школ, восемь детских садов. Благодаря вовлеченности Главы региона налажена сплоченная работа с подрядчиками. Кравцов заверил, что Минпросвещения России и дальше будет оказывать методическую и инфраструктурную поддержку республике.