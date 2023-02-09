«Им поступил заказ от Минобороны России на производство 20 тысяч пар тактической обуви. 12 тысяч пар на предприятии уже изготовили. Важно отметить, что испытание обуви провели военнослужащие, побывав на передовой», — написал Калиматов.

В сутки там производят 700 пар. Эскиз модели утвержден главным военным ведомством страны. При ее создании используется высококачественная кожа, нестирающаяся подошва из каучука. Обувь была испытана участниками спецоперации, побывавшими на передовой. Кроме того, на стадии разработки еще один вариант защитной высокопрочной обуви.

Как отметил руководитель региона, подобная работа проводится и на швейной фабрике. На данный момент первый образец спецформы находится на стадии согласования. Руководством предприятия дорабатываются детали предстоящего договора с Минобороны России.

Ранее оба предприятия выполнили договор, заключённый с республиканским правительством по пошиву и поставке 500 комплектов вещевого имущества военнослужащим и мобилизованным.

Главной задачей в этом направлении Глава региона считает обеспечение участников СВО на передовой тёплой и защитной одеждой.

В начале ноября минувшего года Калиматов подписал указ о дополнительных мерах поддержки для семей, мобилизованных из региона. В соответствии с документом, дети мобилизованных зачисляются в детсады вне очереди и без оплаты за посещение. Ученики с 5-го по 11-й классы будут получать в школах бесплатное горячее питание. Детям также полагаются бесплатный отдых и лечение.

Кроме того, абитуриентам — родственникам участников спецоперации дадут приоритетное право при поступлении в колледж и на рассрочку при оплате обучения. Еще одним бонусом стало содействие в направлении на лечение по квотам в другие регионы страны.

В рамках исполнения указа в январе этого года в ингушском правительстве более 20 семьям мобилизованных вручили сертификаты на получение земельного участка в разных населенных пунктах.

Напомним, обувная фабрика «Фелидже Пэллэ» открылась в Назрани на месте завода электродвигателей малой мощности в конце 2020 года. Предприятие было запущено турецким инвестором. На фабрике около 250 человек производят мужскую, женскую, детскую обувь и обувь по индивидуальным заказам. При выходе на проектную мощность предполагается увеличение числа сотрудников до 600 человек.

На первоначальном этапе были запущены две линии по производству обуви из натуральной и искусственной кожи, включая спортивную и специализированную форменную.

По данным пресс-службы, в 2019 году была создана рабочая группа по решению вопросов реанимации 11 простаивающих предприятий в регионе, в сентябре 2020 года в отчете деятельности Кабмина была представлена информация о заключении ряда договоренностей с потенциальными инвесторами о возобновлении эксплуатации объектов.

Первым в череде многих стал Назрановский завод электродвигателей малой мощности: турецкая компания запустила на его площадях три вида производства. В региональном правительстве напомнили, что завод был открыт еще в 2005 году. Его последующее техническое перевооружение осуществлялось в рамках ФЦП социально-экономического развития республики на 2010-2016 гг. В 2012-2013 годах контрактная стоимость объекта составляла более 195 млн руб. На предприятии предполагалось выпускать электровибрационные и центробежные скважинные насосы. В 2014 году объект передавался инвесторам компании по сборке автобусов «DAEWOO BUS Ингушетия». С 2018 года работа предприятием практически не велась. Рабочие были отправлены в отпуск без содержания.

Только на его приведение в соответствие с эксплуатационными требованиями инвестором затрачено порядка 100 млн рублей.

Сотрудники оформляются строго согласно трудовому законодательству, им гарантирован полный соцпакет, конкурентоспособная заработная плата.