Присоединилась к Неделе и наша республика. В этой связи Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики проводит тематические мероприятия, которые проходят в разных учреждениях республики, в медицинских организациях, публикует материалы в средствах массовой информации с целью повышения уровня обращаемости по вопросам здорового образа жизни, увеличения количества профилактических осмотров и диспансеризации среди населения.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения определяет ответственное отношение к здоровью как способность отдельных лиц, семей и сообществ укреплять здоровье, предотвращать заболевания, поддерживать здоровье и справляться с болезнями и инвалидностью либо при поддержке медицинских учреждений, либо самостоятельно. Что означает расхожее выражение «ответственное отношение к здоровью»? Об этом в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» рассказала инструктор Центра по гигиеническому воспитанию Салима Белхароева.

— Профилактика является основным направлением современной медицины, — говорит собеседница. — Но она тесно связана со здоровым образом жизни человека и подразумевает более активное участие самих граждан в заботе о своем здоровье. Есть три принципа ответственного отношения к своему здоровью. Первый принцип — это соблюдение здорового образа жизни. Имеется в виду отказ от вредных привычек, здоровое питание и физическая активность.

Важной деталью служит разумный режим труда и отдыха. Здоровый сон должен составлять не менее 7-8 часов в сутки. При правильном и строго соблюдаемом режиме вырабатывается нужный ритм работы организма, создавая оптимальные условия для работы и отдыха, тем самым способствуя укреплению здоровья.

Существенное значение для нашего здоровья имеет рациональное питание. Нужно употреблять как можно меньше трансжирных кислот и поваренной соли, не менее 400 граммов овощей и фруктов в день, отказаться от употребления алкогольных напитков, помнить о клетчатке.

Касательно физических упражнений для здоровья, то об их пользе для организма человека, думаю, не стоит напоминать. Нужно избегать малоподвижного образа и ежедневно преодолевать пешком 4-6 километров. Регулярная физическая активность снижает риск многих опасных заболеваний, включая инсульт, ожирение, гипертонию, депрессию и т. д.

Второй принцип — контроль собственного здоровья. Это прохождение диспансеризации и профосмотров, своевременное обращение к врачу вне зависимости от самочувствия. Иногда при диспансеризации выявляются хронические неинфекционные заболевания, лечение которых наиболее эффективно на ранней стадии. Диспансеризация особенно актуальна для обнаружения ранних стадий онкологических заболеваний.

И последний принцип — ответственное отношения к здоровью, включающее в себя правильное хранение и ответственное использование лекарственных средств. Нельзя по собственному усмотрению принимать лекарственные препараты. Лишь врач сообщит вам правильную информацию о дозировке препарата, нюансах его применения и возможных побочных эффектах.

Если вы будете соблюдать все три принципа, то здоровый образ жизни, регулярные профосмотры и диспансеризация, а также ответственное использование лекарств помогут не только улучшить качество жизни, но и увеличить ее продолжительность. Запомните это и будьте здоровы!