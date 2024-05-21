Ингушетия представила красочную экспозицию на фестивале «Будущее в цветах» в Москве 

Как сообщили газете «Ингушетия» в постпредстве региона при главе государства, миллионы роз, пионов и ирисов встречают гостей выставки на площади Промышленности на ВДНХ.

Открыл фестиваль флэшмоб «Прекрасное далеко». Танцоры, одетые в яркие костюмы, создали волшебную атмосферу и закружили посетителей в танце.

В течении дня все желающие могут принять участие в флористическом показе, мастер-классе Общероссийской общественной организации «Сообщество флористов России» и научиться создавать букеты.

«У любителей цветов будет возможность познакомиться с коллекционером сирени, мастером биоземледелия на лекции «Магия сортов сирени», которая пройдет в мастерской «Будущее в цветах» на площади Промышленности», — подчеркнули в постпредстве.

Там же состоится лекция ведущего агронома Ботанического сада ЮФУ «Разнообразие видовых роз».