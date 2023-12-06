Отмечается, что в 2023 году пограничниками во взаимодействии с органами местного самоуправления с активным привлечением членов добровольных народных дружин решались следующие задачи: недопущение и пресечение попыток незаконного пересечения государственной границы; разъяснение правил и обеспечение соблюдения режима государственной границы и пограничного режима; контроль над соблюдением установленных Законодательством Российской Федерации порядка и правил осуществления всех видов деятельности на приграничной территории.

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном Пограничном управлении, в настоящее время в республике организовано 6 добровольных народных дружин. В их состав входят более 40 человек.

«Дружинники вносят большой вклад в обеспечение пограничной безопасности, защиту государственной границы и национальных интересов нашей страны», — отметили стражи рубежей.

По их словам, в текущем году было выставлено более 200 пограничных нарядов с участием членов ДНД. Пограничники вместе с дружинниками проводили разъяснительную работу среди граждан по соблюдению административно-правовых режимов, устанавливаемых в сфере защиты и охраны государственной границы. Каждый десятый нарушитель пограничного режима в республике задерживался при участии местных жителей из числа добровольной народной дружины.

Как подчеркнули пограничники, должностные лица органов государственной власти и органов местного самоуправления Республики Ингушетия осознают значимость участия граждан на добровольных началах в защите государственной границы и создают систему мер социальной поддержки членов ДНД.

В рамках ранее принятого решения Главы региона от 22 апреля 2022 г. № 10-пзк для граждан, участвующих на добровольных началах в защите государственной границы, сохранены льготы в виде уменьшенного на 50% земельного налога. В 2024 году на заседании Пограничной комиссии при Главе Ингушетии планируется рассмотреть вопрос о стимулировании деятельности народных дружин путем снижения налогов на автотранспорт, а также введения льготных тарифов на коммунальные услуги.

Право привлекать добровольных помощников у стражей границы существует давно — это практиковалось ещё во времена Советского Союза и сохранилось до настоящего времени. Обычно дружины пополняют люди разных возрастов и сословий, проживающих в пограничной зоне. В небольших приграничных горных селах на помощь «зелёным фуражкам» зачастую приходят пастухи, работники клубов, фермеры и др.

Каждому члену народной дружины выдаются удостоверение и нагрудный знак, образцы которых установлены Федеральной службой безопасности Российской Федерации. Конечно, героических подвигов по захвату шпионов от них никто не ждёт: главная задача «народных пограничников» наблюдать и сообщать «куда следует» о подозрительных лицах. Иногда приходится выявлять браконьеров, незаконных рубщиков леса, обнаруживать и уничтожать посевы конопли. От внимания дружинников не ускользает ни один посторонний, случайно или намеренно оказавшийся в погранзоне.

«Бдительность жителей окрестных сел — хорошее подспорье, ведь под видом беспечного туриста или группы отдыхающих могут скрываться нарушители», — подчеркнули стражи рубежей Родины.