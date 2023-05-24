«По словам заявителя, из-за болезни его брат с детского возраста не может себя самостоятельно обслуживать, в связи с этим в доме, где проживает инвалид, был установлен автоматический счетчик учета газового потребления. Прибор работал в штатном режиме, оплата за газ производилась на регулярной основе с пенсионных выплат брата обратившегося», — сказал собеседник издания.

Как отметили в пресс-службе, по прошествии времени, несмотря на своевременную оплату за коммунальную услугу по данным счетного устройства, в судебном порядке был вынесен приказ о взыскании долга в размере 154 тыс. 622,54 руб. в пользу газовой службы. Позже судебный приказ был отменен после предоставления в суд возражения со стороны семьи заявителя.

«Мы неоднократно обращались с жалобами по нашей ситуации в газовую службу. Несмотря на исправность прибора учета газа, которая была подтверждена проверкой со стороны самой же службы газа, и своевременную оплату по показаниям, по сегодняшний день в ежемесячном порядке на наш лицевой счет производят завышенные начисления по нормативам — свыше 10 тыс. рублей. При наличии автоматической системы передачи сведений нам приходилось каждый месяц ездить и предоставлять данные со счетчика, также мы пытались это делать при помощи телефонных звонков, но наши показания отказывались принимать, ссылаясь на то, что в компьютерной системе сбой и нам необходим перерасчет. Но перерасчет не делают, необоснованный долг только растет. Кроме того, от газовой службы нам пришло письмо в конверте, без даты, подписи и т. д. В письме говорится о приостановке поставки газа, что у нас не имеется договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, хотя он имеется, а также в письме указана задолженность перед газовой службой в размере 252 тыс. 472 руб., которая рассчитана по нормативам, с чем мы категорически не согласны. Работники службы газа нарушают наши права, поэтому просим уполномоченного по правам человека в республике оказать нам содействие в их защите», — сообщил обратившийся.

В ходе совместной работы аппарата Уполномоченного по правам человека и ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» проведена проверка, по итогам которой списана необоснованно начисленная инвалиду первой группы сумма за потребление газа в размере 258 тыс. 244 руб. Более того, было установлено, что по лицевому счету числится переплата за потребление газа на сумму 7 тыс. 772 руб.

В январе прокуратура республики сообщала о ликвидации незаконно начисленной местному жителю задолженности за непотребленный природный газ на сумму более 137 тыс. рублей.

В марте стало известно о нарушении прав жительницы Магаса. Заявительница в 2019 году заключила договор на поставку газа в принадлежащее ей жилое помещение и установила прибор учета энергоресурса. Несмотря на то, что нарушений при эксплуатации счетчика не выявлялось, начисление газовой компанией производилось по квадратуре квартиры. «Долг» женщины составил около 400 тыс. рублей. Надзорное ведомство вынесло в адрес гендиректора АО «Газпром межрегионгаз Назрань» представление. По результатам его рассмотрения незаконно начисленная задолженность за газ ликвидирована.

В мае столичная прокуратура после обращения местной жительницы выявила, что с сентября 2021 по март 2023 года ей незаконно начислили 130 тыс. рублей за газ.

Ресурсоснабжающая организация в марте прошлого года открыла лицевой счет на квартиру, принадлежащую заявительнице. Начисления произведены путем внесения в базу абонентского учета газопотребляющего оборудования по нормативам потребления газа. Однако в ходе выездной проверки установлено, что подобного оборудования в квартире нет, поскольку она непригодна для проживания, то есть — стройвариант.

Прокуратура добилась восстановления прав потребителя, нарушенных газовиками.

В середине мая, по данным пресс-службы уполномоченного по правам человека, по итогам проверки списана необоснованно начисленная сумма в размере 58 тыс. 936 руб. жительнице Назрани.

Ранее в региональном отделении Народного фронта заявляли о том, что на протяжении долгого времени общественники не могут добиться от газовой компании решения проблем с длинными очередями в узких помещениях абонентского пункта в Назрани, обратив внимание на многочисленные жалобы жителей на отсутствие нормальных условий сдать показания счетчика и произвести оплату за газ.

«Мы в начале этого года обращались в «Газпром межрегионгаз» с просьбой открыть абонентские пункты для оплаты услуг в каждом административном округе города Назрани и в других муниципалитетах. Но ответа мы так и не дождались, также нет ответа и на телефонные звонки», — сообщается в Телеграм-канале общественного движения.

На длинные очереди к абонентскому пункту газете «Ингушетия» пожаловались и жители Сунжи и Сунженского района.

В районе новостроек Назрани Ингушетии, известном в народе как «за каналом», где проживают тысячи людей, 7 марта газовые службы массово ограничили подачу газоснабжения без оповещения населения. После многочисленных жалоб жителей представители газовой компании заявили, что для возобновления газоснабжения необходимо заключить договоры на поставку газа. Однако тепла в домах, несмотря на холодную погоду, тогда лишись и те, кто производил оплату за ресурс, заключив договор с организацией.