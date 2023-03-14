В ЦУР Ингушетии обсудили проблему отключения газа в районе «За каналом» в Назрани

Обсуждалась ситуация, которая сейчас сложилась в Назрани с жителями района «За каналом», где люди уже несколько дней сидят без газа, сообщил «Ингушетии» представитель ЦУР.

Он напомнил, что остро стоит проблема из-за юридических особенностей, возникающих ввиду отсутствия у потребителей правоопределяющих документов на домовладения, которые подлежат газификации. Газовая служба сообщила, что им для завершения начатых работ необходимо провести инвентаризацию домовладений района. По их словам, сейчас все зависит от самих жителей и того, насколько они готовы к процедуре оформления домов согласно закону.

В рамках встречи достигнута договоренность о том, чтобы предоставить жителям района отсрочку на 3-6 месяцев на оформление домовладений, не прекращая при этом подачу газа, но это только после того, как жители позволят провести инвентаризацию жилья.

Алиханов также подчеркнул, что уже подготовлено свыше 20 мобильных групп для оперативного проведения описи, что поспособствует максимальному ускорению процесса и возобновлению подачи газа.

Ранее «Ингушетия» информировала о том, что в районе новостроек города Назрани, известном в народе как «за каналом», 7 марта газовые службы массово ограничили подачу газоснабжения без оповещения населения. Между тем, в основном там проживают молодые семьи с маленькими детьми.