Газеты, равно как и массовая научно-популярная и художественная литература, являются основным средством хранения и передачи всех достижений науки и культуры. Для людей всех возрастов газеты служат источником знаний, помогают узнать и оценить жизнь, понять законы общественных отношений и явлений природы. Особенно велика роль печати для формирования социальных и нравственных идеалов человека, для усвоения им норм общественного поведения.

Несмотря на то, что на сегодняшний день конкуренцию прессе составляют телевидение и интернет, газета, тем более если она имеет глубокие исторические корни, по-прежнему остается важным источником информации.

Одним из самых старинных печатных изданий на Северном Кавказе по праву называют ингушскую общенациональную газету «Сердало», которая в этом году отмечает свой вековой юбилей. Ровно сто лет назад, 1 мая 1923 года, вышел в свет первый номер этого издания, ставшего поистине народным достоянием.

Как свидетельствуют историки, национальная политика советской власти, установившейся в начале прошлого столетия на Северном Кавказе, поставила перед органами местного самоуправления условие, чтобы каждый малочисленный народ на юге России имел свой национальный печатный орган и газету, выходящую на родном языке. В связи с этим в 1920 году была организована специальная комиссия Ингушского областного исполкома по изучению данного вопроса. Одной из главных задач комиссии было рассмотрение наиболее приемлемого алфавита для использования газетной печати.

В итоге, после долгих обсуждений единогласно был одобрен проект газеты на основе латинского алфавита, разработанного наркомом образования Заурбеком Куразовичем Мальсаговым.

Таким образом, правительством Горской республики в 1921 году была утверждена ингушская письменность на латинской основе. В принципе, следует полагать, что ингуши первыми на Северном Кавказе овладели национальной письменностью. Об этом тоже говорят российские исследователи. А само внедрение новой ингушской письменности в практику было осуществлено Заурбеком Мальсаговым и его верным соратником Темботом Бековым. Изначально они организовали «учительские курсы», которые комплектовались из числа молодежи, освоившей русскую и арабскую письменности. На обучение этих молодых людей и пришлось время 1921-1923 годов. Именно из числа этой молодежи вышли наши первые учителя, первые корреспонденты и первые распространители светлых идей в массы.

Когда вопрос использования алфавита был благополучно решен, перед ингушскими просветителями встала нелегкая дилемма, которая касалась в первую очередь названия будущего печатного издания, причем это название должно было соответствовать его содержанию и стилистике. Для достижения этой цели был объявлен конкурс на лучшее название газеты. Заурбек Куразович на правах председателя комиссии остановил свой выбор на слове «сердало», что в переводе с ингушского на русский означает «свет». Лучше и придумать было нельзя!

Под таким многообещающим названием сто лет назад в День международной солидарности трудящихся в свет вышел первый номер газеты «Сердало», ставшей лучом света для всего ингушского народа. А возглавил издание ученый-лингвист, автор проекта и названия Заурбек Мальсагов. Выход новой газеты в свет стало поистине народным праздником. Люди не могли нарадоваться появлению своего собственного печатного органа, который стал для нашего народа большим прорывом к просвещению и важным атрибутом обретенной государственности. Газета создавалась для народа и была неоценимым помощником в строительстве новой жизни, а также окном в окружающий мир.

Как отмечал один из старейших журналистов Ингушетии Юсуп Чахкиев, газета «Сердало» с первого дня своего появления с честью оправдывала свое название. Она активно просвещала народ, выступала за ликвидацию безграмотности среди населения, призывала молодежь к учебе, освещая все самые актуальные и важные темы.

Кроме этого, издание было единственным органом, где ингушские писатели и поэты могли печатать свои произведения, а ученые и исследователи в числе лучших умов республики публиковали на его страницах большие авторские материалы, что способствовало зарождению ингушской художественной литературы и науки в целом. С первого дня своего создания газета стала школой мастерства для многих поколений ингушских журналистов, публицистов, литераторов. Одним словом, для всех слоёв населения «Сердало» все эти годы была не только символом государственности, проводником образования, а также свидетелем и отражателем событий в жизни ингушского народа и настоящей кузницей кадров журналистики.

Примечательно, что первые профессиональные художники среди ингушей Хаджи-Бекир Ахриев и Гази-Магомед Даурбеков также принимали самое активное участие в становлении газеты, и их зарисовки украшали многие газетные номера тех лет.

Если просмотреть подшивки того времени, то видно, что основное внимание авторов публикаций было сосредоточено на Владикавказе и Пригородном районе. Оно и понятно — органы власти, интеллигенция, производственные мощности автономной области были сосредоточены именно там. Город Владикавказ, можно сказать, был одним из передовых культурных центров региона. Тем не менее, даже самые, казалось бы, незначительные события, происходившие в дальних аулах, сёлах и небольших населенных пунктах, находили полное отражение на страницах газеты «Сердало». Потому как жизнь простого народа, его чаяния и думы были для её создателей главными мерилами.

Вспоминая тех, кто в разные годы работал в «Сердало» и нёс свет людям, мы в первую очередь должны назвать имя ближайшего сподвижника Заурбека Мальсагова — Тембота Дордагановича Бекова, блестящего филолога, педагога и писателя, работавшего в редакции ответственным секретарем, переводчиком и корректором. Являясь зачинателем ингушской национальной поэзии, он взрастил немало талантливых учеников, которые затем тоже прославились на литературном поприще. Учитель с большой буквы, ученый-языковед Тембот Беков остался в памяти творческой интеллигенции как высокопорядочный человек и грамотный специалист, душой и сердцем болеющий за свое дело. Рассказывают, что в самом начале пути ему приходилось самому осуществлять всю работу по выпуску газеты. Но, несмотря на это, трудился Тембот с большим желанием и упорством, привлекая к сотрудничеству новые возможности.

Надо сказать, что огромную роль сыграла газета и в открытии народных талантов. К примеру, в 1928 году редакция газеты «Сердало» организовала конференцию литераторов, где присутствовали руководители области во главе с первым секретарем обкома РКП(б) Идрисом Зязиковым. На этой конференции была создана первая Ассоциация ингушских писателей, произведения которых активно печатались на страницах периодики.

Это было очень сложное время, положившее начало коллективизации сельского хозяйства и ликвидации кулачества. Журналистам приходилось подстраиваться под политику коммунистической партии: писать статьи, разоблачающие зажиточных крестьян — «вредителей» проведения коллективизации, и так далее.

Во второй половине 30-х годов, когда начались сталинские репрессии, многие известные личности, среди которых были и творческие люди, стали жертвами сталинского террора.

Когда началась Великая Отечественная война, в издании публиковались материалы о событиях на фронтах, письма наших земляков, защищавших Родину, статьи о тружениках тыла. Так продолжалось до рокового дня 23 февраля 1944 года. «Сердало», как и весь ингушский народ, тринадцать лет (с 1944 по 1957 год) находилась в ссылке, но эти годы вынужденного перерыва, несмотря ни на что, не смогли сломить её волю.

Известный ингушский поэт и прозаик Ваха Хамхоев в своих воспоминаниях о смутном времени депортации отмечал, что «когда наступил самый тяжелый период в истории «Сердало», она замолчала на нескончаемые мучительные 4705 дней. Читатели, искренне, всем сердцем любящие свое «Сердало», распрощавшись с мыслью о возвращении на родину, за годы депортации как зеницу ока берегли пожелтевшие номера газеты и молились о том, чтобы она возродилась из пепла. И Аллах услышал их молитвы».

После 13-летнего вынужденного перерыва первый обновленный номер «Сердало» на ингушском языке вышел в июне 1957 года в Грозном. Редактором издания стал Джабраил Хаматханов, а пост ответственного секретаря занял Хамзат Осмиев. «Сердало» писала о возвращении людей, об их обустройстве, начале трудовой деятельности. В первые годы восстановления республики именно это было главным. По мере налаживания жизни людей актуальными становились проблемы образования, культуры, строительства, промышленности, сельского хозяйства, транспорта. Для этого в редакции были созданы отделы по нескольким направлениям.

Вся республика в то время являлась строительной площадкой: появлялись жилые дома в городах и селах, возводились новые промышленные предприятия, школы, учреждения культуры и медицины. В газете появлялись репортажи, зарисовки, очерки. Журналисты рассказывали об успехах тружеников, о дружбе представителей многонационального населения республики.

Затем были годы «развитого социализма», когда журналистам приходилось дословно переводить на ингушский язык все выступления ведущих политиков и государственных деятелей, а также рапортовать о достижениях и грандиозных стройках и так далее.

Особую роль газета «Сердало», как главный глашатай идей национального возрождения, сыграла в период ломки общественно-экономического уклада бывшего Союза ССР. На страницах «Сердало» в тот период отражалась хроника исторических событий: читатели находили здесь ответы на самые острые вопросы эпохи перемен, которая осталась в памяти людей как «перестройка».

В годы трагического распада бывшей страны, в период военных действий на территории Грозного, во время, когда создавалась современная Республика Ингушетия, «Сердало» в условиях реальной угрозы для жизни не прекращала свои выпуски. В каждом случае, при любых обстоятельствах коллектив «Сердало» работал на достойном уровне, выполняя свой профессиональный долг.

Безусловно, все годы существования газеты «Сердало» красной нитью проходила мысль о её роли в борьбе с неграмотностью населения, а затем — о её заслугах в том, что печатное ингушское слово трепетно сохранялось на протяжении долгих десятилетий и дошло до наших дней.

«К сожалению, мы очень часто замечаем, как многие современные родители отдают все большее предпочтение русскому языку, разговаривают на нем со своими чадами и ошибочно полагают, что ингушский язык мало где может пригодиться их детям в будущем, — говорит главный редактор общенациональной газеты «Сердало» Хадижат Курскиева. — Конечно, русский язык нужно знать, и изучать его необходимо, потому что он является государственным языком России. В идеале также совсем не помешают нашим детям и иностранные языки: они идут только как хорошее дополнение. Но вот в чём заключается казус, многие понять не могут! Нельзя ни в коем случае забывать и игнорировать то, что именно родной язык несет в себе сокровенный национальный код, делающий любой народ уникальным. Ведь, как говорится, только в богатстве культур — богатство страны в целом. Поэтому сама опасность такого категоричного отказа от родной речи, родного языка состоит в том, что вместе с этим мы рискуем позабыть о своих корнях, можем утратить свои обычаи и традиции. Другими словами, можем потерять свое лицо, лицо нации! А этого допустить нельзя! Посмотрите, как красиво звучит на страницах «Сердало» исключительно ингушская речь — грамотная, образная и такая близкая и родная! Читайте нас, и тогда посредством наших творческих людей вы полюбите ингушский язык и с удовольствием будете на нём разговаривать. Не побоюсь этого слова, и скажу, что одна из величайших заслуг «Сердало» заключается в том, что она сыграла важнейшую роль в сохранении и развитии ингушского языка. Бережно сохраняя свой родной язык на протяжении целого века, передавая от поколения к поколению факел света, зажженный в мае 1923 года, газета «Сердало» дошла до сегодняшних дней как символ ингушского языка. И сегодня, я уверена, что жители нашей республики не могут представить себе историю Ингушетии без газеты «Сердало». Её старые архивные страницы передают нам кипение жизни в отчем крае, проливают свет на события давно ушедших времен, служат живой иллюстрацией того пути, который был пройден ингушским народом за последнее столетие».

Вопрос сохранения родного языка поднимался и на одной из недавних встреч главного редактора газеты с Главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым. Хадижат Абдрахмановна, назначенная на эту должность в январе 2021 года, рассказала руководителю субъекта о проделанной за отчетный период работе по переформатированию издания в соответствии с современными требованиями к СМИ.

«Газета «Сердало» всегда отличалась тем, что своими инициативами задавала ритм многим северокавказским изданиям, а с января 2021 года в газете произошли очень крупные перемены, — отметила она. — И начались эти обновления с того, что четырехполосная газета была переделана на 16- полосную еженедельную «толстушку», половина из которой выходит в цветном формате. Но самое главное событие для нас — это тот факт, что газета «Сердало» (имеется в виду бумажная версия) полностью перешла на ингушский язык, тогда как года два-три назад материалы на родном языке составляли всего лишь 20% от общего объема продукта. В принципе можно сказать, что мы создали новую газету с совершенно обновленным дизайном. Для этого мы полностью укомплектовали штат журналистов и переводчиков для полноценной работы на родном языке. Правда, интернет-издание газеты «Сердало» осуществляется как на ингушском, так и на русском языках».

Глава одобрил преобразования в работе редакции и отметил, что для успешных позиций очень важно соответствовать современным запросам, связанным с развитием цифровизации и новых технологий.

Отвечая на вопросы нашего корреспондента касательно изменений в работе «Сердало» по технической части, шеф-редактор газеты Ибрагим Курскиев отметил, что учитывая то, что эстетическое состояние помещения, где человек должен работать, творчески мыслить и творить, имеет очень важное значение, руководство газеты приняло решение параллельно заняться ремонтом здания, где располагается редакция, так как долгое время здесь не производилось капитального вмешательства, не говоря уже о техническом несоответствии по части компьютерного оборудования.

«Достаточно сказать, что два года назад редакция располагала только компьютерами старого образца, и то их не хватало на всех, — говорит Ибрагим. — Поэтому для полного технического переоснащения системы мы закупили 14 новых современных компьютеров и установили их, создав тем самым все условия для работы сотрудников».

Сегодня деятельность творческого коллектива газеты «Сердало», обогащенная целым спектром социально значимых тем и вопросов, активно продолжается. Если раньше у газеты был ориентир только на печатное издание, а сайт существовал только для размещения каких-то пресс-релизов из различных организаций и объявлений, то сейчас есть все основания полагать, что новый сайт «Сердало» соответствует всем требованиям и индексируется в Яндекс-индексации и в других поисковых системах.

Продолжая выходить не только в печатном, но и в электронном виде, «Сердало» освещает на своих страницах все события в сферах политики, экономики, культуры, здравоохранения, образования, спорта и т. д., происходящие в Республике Ингушетия, а также за ее пределами.

Здесь размещаются все материалы, предназначенные для печати, и сегодня электронный сайт газеты имеет достаточно большое посещение подписчиков: до 600-700 человек в сутки и полторы тысячи просмотров. Это дает право говорить, что электронный сайт «Сердало» занимает первые строчки в Яндекс-новостях и сюжетах.

А для оперативного создания информационного контента социальных сетей руководство газеты закупило необходимое оборудование и на базе «Сердало» запустило видеостудию, где можно записывать людей и делать небольшие видеопередачи на 20-25 минут. Также к 100-летию «Сердало» здесь учредили юбилейную медаль, которая будет вручаться людям, которые долгие годы связывали себя с всенародно любимой газетой.

Ещё одним безусловным прорывом в области просвещения можно назвать разработку и создание электронного орфографического словаря ингушского языка, осуществленного Ибрагимом Курскиевым на базе газеты «Сердало».

«Данный словарь разработан для Microsoft Word с уникальной раскладкой клавиатуры ингушского языка, — рассказывает автор. — Этот словарный проект, профинансированный Главой республики, над которым мы работали полтора года, стал одним из важнейших проектов газеты «Сердало», и сегодня он уже доступен для использования с приложением клавиатуры со встроенным словарем ингушского языка для Android. Этот орфографический словарь мы разместили на нашем сайте, и на сегодняшний день можно констатировать, что его уже скачали более чем три тысячи раз. Это говорит о том, что словарь люди устанавливают у себя, он востребован, и им охотно пользуются. Словарь содержит более 50 тысяч словоформ, и удобен он прежде всего тем, что там предусмотрены все приемы правописания. В настоящее время мы готовим ещё один словарь — словарь переносов для электронных программ разных видов».

Необходимо отметить, что за последнее время коллективу редакции благодаря поддержке читателей разных возрастных поколений удалось собрать десятки редких экземпляров газеты, различные технические средства для письма и записывающие устройства, а также старинные аппараты связи, блокноты с советскими символами и фотодокументы, которые содержат в себе материальную атрибутику журналистской деятельности творческих людей в разные периоды советского времени и после распада СССР. Среди наиболее дорогих вещей здесь называют орден «Знак Почета», которым газета была награждена в 1973 году Указом Президиума Верховного Совета СССР.

«Как вы понимаете, не каждое издание удостаивалось такой высокой награды, — говорит Ибрагим Магомедович, — поэтому этот орден будет находиться среди других раритетов на самом почетном месте, а в дальнейшем займет достойное положение главного экспоната газетного музея, над учреждением которого в настоящее время нами ведется интенсивная работа. Также с целью сохранения истории для будущих поколений я сам лично объездил многих людей, которые работали в редакции в разные годы, встречался с ныне живущими и с родственниками тех, которые ушли от нас. Собирал фотографии, другую различную информацию, ходил по архивам и собирал в том числе и видеоконтент. Должен сказать, что в поисках людей, которые в разные годы возглавляли редакцию, я столкнулся с определенными трудностями, так как записи тех лет во многом разнятся. Поэтому я считаю, что много ещё документов предстоит изучить, чтобы по крупицам собрать достоверную историю жизни и деятельности «Сердало». Подобная, наиболее точная хронология нам необходима для того, чтобы выпустить юбилейный фотоальбом, где будут отражаться основные вехи истории газеты, и обозначить главные направления профессиональной деятельности своих сотрудников на страницах журнала «Наши лица».

Действительно, на протяжении долгого времени своего существования газета неоднократно подвергалась серьезным испытаниям. Видимо, этим и объясняются причины такого несоответствия в архивных записях, о которых рассказывает Ибрагим. Не говоря уже о том, что в годы депортации «Сердало» не издавалась, она и во время военного конфликта в Чеченской Республике потеряла весь свой архив. Только благодаря одному из бывших главных редакторов газеты Магомеду Барахоеву сохранился орден «Знак Почета», о котором мы говорили выше. Он вывез эту дорогую реликвию уже из горящего города Грозного, где раньше располагалась редакция газеты.

При всех изменениях, которые происходили и происходят в общественно-политической жизни страны, «Сердало» была и остается ведущим печатным органом Ингушетии, отражающим на своих страницах все заботы и успехи своего народа. Пройдя через все трагедии, невзгоды и испытания, «Сердало» по-прежнему остается «народной газетой», любимой, читаемой, родной! Её с удовольствием читают жители республики, она популярна и совершенствуется с каждым днем. Коллектив «Сердало» нацелен на объективное освещение событий, происходящих в республике, на ее страницах публикуются материалы различной тематической направленности, которые отличаются глубокой аналитикой и актуальностью.

Как рассказала нам Х. Курскиева, к 100-летию газеты «Сердало», завоевавшей признание многих поколений ингушского народа, творческий коллектив редакции принял решение создать небольшой музейный уголок, судьба которого зависит от каждого из нас, преданных читателей, которые смогут внести свою лепту в это благородное дело. Может, кто-то хранит у себя пожелтевшие от времени и никому не нужные номера газеты, в которых рассказывалось об их родных и близких, буклеты, изданные в давние времена, и другие вещи, имеющие хоть какое-то отношение к газете? Принесите их в редакцию и приобщите свое имя к истории с вековыми традициями.

«Сегодня, когда в республике идут масштабные преобразования, мы должны быть летописцами не только новейшей истории Ингушетии, и не просто освещать события, а давать им свою оценку и проводить сравнительный анализ между прошлым и настоящим для того, чтобы наша молодежь через правильную информацию могла ценить, что имеем, и уверенно смотреть в будущее, — говорит Хадижат Абдрахмановна. — К примеру, благодаря такому проекту, как большое информативное панно с репринтами газетных полос в человеческий рост и материалами раннего периода на латинице и кириллице, которое мы установили у себя в редакции, наши читатели и гости могут ознакомиться с историческими свидетельствами, редкими газетными материалами и уникальными фотографиями, начиная с 1923 года по сегодняшний день. Эти коллективные фотоснимки, как и те, кто запечатлен на них, имеют историческую ценность. А если у нас появится свой музей, это будет хорошим подспорьем для сохранения памяти о тех, кто передал нам такое богатое культурное наследие, каковым, несомненно, является газета «Сердало», история которой имеет золотую россыпь имен, над которыми не властно время».

Внимательный читатель не мог не заметить, что в этом материале не называются имена журналистов и специальных корреспондентов, которые работали над осуществлением газеты и продолжают выпускать ее до сих пор. Но мы это сделали для того, чтобы ни одно из этих имен не осталось неупомянутым, ведь через газету прошла целая армия творческих людей — настоящих интеллектуалов. И уж если говорить о ком-то, нужно говорить обо всех, что не представляется возможным в силу определенных причин. Но самое главное, это то, что «Сердало» имеет богатую историю, соответственно, все, кто с ней когда-либо сотрудничал, тоже может называть себя бесконечно богатым человеком.

Воистину, 1 мая 1923 года стало знаменательным днем в истории ингушского народа, ибо это день рождения нашей национальной гордости — газеты «Сердало». Оправдывая свое название, это издание с интересной вековой историей, достойно выдержавшее испытание временем, продолжает и сегодня нести свою высокую миссию.

Как и сто лет назад перед редакцией «Сердало» сегодня стоит задача быть всенародной газетой. И наши коллеги полны решимости сделать все возможное, чтобы ее славный путь никогда не прерывался.