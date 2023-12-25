Говорят, что Тембота Бекова с детства выделяла большая тяга к учебе, и поэтому он раньше своих сверстников сумел овладеть арабской грамотой, которая в те годы получила широкое распространение в нашем краю. Он родился 27 декабря 1873 года в обычной крестьянской семье в селении Верхние Ачалуки Терской области. К 15-16 годам Тембот поступил учиться в первую горскую школу Ингушетии, существовавшую на тот момент в единственном экземпляре с 1868 года. Следующей ступенью для получения заветных знаний для молодого человека стало Владикавказское реальное училище, которое он окончил примерно в 1900-1901 гг. Хорошие результаты учебы в реальном училище позволили Темботу Бекову продолжить образование в Варшавском политехническом институте, однако его студенческая жизнь в Ростове-на-Дону закончилась значительно раньше, чем предполагалось. Во-первых, у него со здоровьем было неважно, а во-вторых, средств, выделяемых казной на его обучение, оказалось крайне мало, и он вынужден был оставить институт и вернуться домой.

Начало трудового пути и становление

Свою трудовую деятельность в родном краю будущий ингушский просветитель начинал в качестве банковского служащего во Владикавказе. Благо, достаточные знания для работы в государевом казначействе у него имелись, но внезапно мирное течение жизни вскоре было нарушено событиями, захлестнувшими не только Северный Кавказ, но и всю Российскую империю. Находясь в гуще революционных событий в годы установления советской власти на Северном Кавказе и в период гражданской войны Тембот Беков с оружием в руках сражался за советскую власть. Стал красным партизаном и участвовал в боях против Деникина. В одном из боев на подступах к селениям Долаково и Кантышево был ранен.

После окончания гражданской войны Тембот Дордаганович работает учителем и принимает активное участие в общественно-политической и культурной жизни всей Горской республики. Тут начинают проявляться разносторонние способности будущего просветителя, которые помогли Т. Д. Бекову стать одним из ярких деятелей Горской Автономной Советской Социалистической Республики, провозглашенной 20 января 1921 года, а затем и Ингушской автономной области, образованной 7 июля 1924 года.

Борец за ликбез

Возвращение к мирной жизни и созидательная деятельность в первые годы образования Горской республики привели Тембота Бекова к активному участию в общественно-политической и культурно-просветительной жизни. Но наиболее активно Т. Беков проявил свои способности в борьбе за ликвидацию безграмотности на Северном Кавказе, в частности в Горской республике. Такая благотворительная деятельность педагога и пропагандистская работа среди масс в первые годы советской власти на Кавказе имела большое значение.

Сам Тембот Дордаганович считал, что борьба с неграмотностью населения была в те годы главной задачей. Поэтому он вместе с Заурбеком Мальсаговым с воодушевлением взялся за дело, всецело посвятив себя просвещению народных масс. Именно Тембот Беков заложил основу преподавания ингушского языка, собрал вокруг себя людей, умевших писать на ингушском языке, и с их помощью популяризировал язык и распространял письменность. Кроме этого, он в 1923 году открыл курсы по подготовке учителей ингушского языка при назрановской школе. Слушатели этих курсов постигали ингушскую грамоту, а также проходили подготовку по другим предметам. Также Т. Беков преподавал ингушский язык в советско-партийной и опорной школах, Ингушском педагогическом техникуме во Владикавказе, где учились такие классики ингушской литературы, как Идрис Базоркин, Багаудин Зязиков, Хаджибикар Муталиев, Хамзат Осмиев, Ибрагим Оздоев, Салман Озиев, Султан Плиев, Ахмет Газдиев, Юсуп Чахкиев и многие другие. Эти люди всегда называли Тембота Дордагановича своим первым учителем.

Нужно отметить, что Т. Д. Беков был настолько проникнут идеей всеобщей грамотности, что при всей своей загруженности и занятости находил время периодически отправляться в дальние ингушские селения, ходить по дворам и обучать детей, в том числе и девочек, лишенных возможности ходить в школу из-за отсутствия материальной обеспеченности. И в этой ситуации Тембот Дордаганович, несмотря на жесткий менталитет, был ярым сторонником того, чтобы ингушские женщины наравне с мужчинами получали образование. К тому же его не могло не радовать то, что такое добровольное подвижничество приносило свои плоды, находя живой отклик в народе.

Творческая деятельность

Тембота Бекова интересовало все, что происходило в Ингушетии и за ее пределами, поэтому на все события он реагировал живо. В своих произведениях он старался показать различные стороны жизни своего народа, подчеркнуть, что ингушский народ стремится к мирной жизни, к труду и созиданию. Особую ценность его работам придает то, что сам он был непосредственным участником всех событий, о которых повествовал. Поэтому все его труды носили живой характер и были пронизаны патриотизмом.

Тембот Дордаганович пишет статьи с анализом сложной и противоречивой ситуации в регионе. К примеру, в статье «Революция и Ингушетия», написанной в 1920 году, Т. Беков дает обзор событий, происходящих во Владикавказе и вокруг него. В статье подвергнуты критике действия сил, мешающих установлению мира в Ингушетии, а также критикуются некоторые действия большевиков, которым вначале верили трудовые массы.

К сожалению, со временем (примерно середина 30-х годов) под влиянием многих непростых событий в душе просветителя произошла некая эволюция взглядов. Тембот Беков отошел от активной творческой деятельности, и в его жизни наступил период, который можно обозначить как творческий кризис. На вопрос своего ученика Юсупа Чахкиева, почему он больше не пишет стихи, Тембот ответил: «Я писал, когда эта власть была справедливой, писал с радостью, сейчас сердце не позволяет, не могу». Надо полагать, что, наблюдая за действиями властей, Т. Беков разочаровался в их политике. В частности, это хорошо видно в его стихотворении «Расстрел рабочих на Лене», в котором описана расправа властей над рабочими.

В произведениях Т. Бекова поднималась и философская проблема, связанная с осмыслением роли личности в истории. В них он, в частности, показал, что каждому периоду присущи свои лидеры, которые делают историю, поэтому человек зависит от времени, в котором он живет.

Несмотря на относительную холодность по отношению к писательству, в 1934 году Тембот Дордаганович Беков был принят в Союз писателей СССР и избран делегатом первого съезда советских писателей, который проходил в Москве. Это лишний раз говорит о том, что творчество нашего соотечественника высоко оценивалось не только на Северном Кавказе, но и в столице нашей Родины.

Первый поэт и переводчик

Вдохновенный труд этого человека, наполнившего свою жизнь высоким смыслом служения народу, нашел отражение и в его собственных поэтических строках, которые дают нам право сказать, что их автор Беков Тембот является основоположником ингушской поэзии. Из его биографии следует, что к поэтическому творчеству он обратился еще в ранней юности и в историю ингушской литературы вошел как автор стихотворений «Две эпохи», «Расстрел рабочих на Лене», «Одиннадцать и пять», «Сердало» и т. д., которыми, собственно, и заложил основы ингушской поэзии. Любовь к поэзии у Тембота пробудилась в студенческие годы, когда он полюбил творчество Г. Державина, А. Пушкина и других выдающихся поэтов. В свою очередь в этот период он и сам пробовал писать свои первые стихи. Тогда им были написаны такие произведения, как «Первая весна», «Тамара» и др.

Как говорят исследователи, Тембот Беков в 20-х годах прошлого века заложил основы национального письменного поэтического творчества и ввёл рифмы в ингушское стихосложение. Он как бы сердцем прочувствовал поэтику ингушского литературного языка и всеми силами пытался донести её до своих современников и будущих поколений. Поэтому в ингушской поэзии той поры Тембот Беков стоит особняком: стихи, вышедшие из-под его пера, отличаются выразительностью, богатством образов и лучшей техникой. К сожалению, болезнь и перегруженность педагогической работой отчасти объясняют малочисленность поэтических произведений Бекова, которого нельзя назвать подлинным пролетарским поэтом, но в его творчестве есть элементы, приближающие его к пролетарской литературе. Другое дело, что в своих произведениях Т. Беков выступал за мир и добрососедские отношения между народами: он считал, что все они должны жить в мире и согласии.

Став родоначальником письменной ингушской поэзии и литературы, Тембот Беков активно переводил на ингушский язык произведения русских и зарубежных классиков. Хорошо известны, к примеру, переводы Т. Д. Бекова рассказов «Черствые души», «Месть» и др., принадлежащих перу французского писателя Ги де Мопассана. Т. Д. Бекову также принадлежит первый перевод на ингушский язык гимна коммунистической партии «Интернационала». Такие работы уже говорят, что это был в своё время гигант творческой мысли, который говорил и писал не только на родном и русском языках, но хорошо владел и иностранными языками.

«Сердало» и Тембот Беков неразделимы

Как мы знаем, 20-е годы прошлого столетия стали периодом бурного развития ингушской литературы и печати. И здесь не обошлось без участия Т. Бекова. Главным событием того времени стало появление в 1923 году ингушского алфавита, разработанного Заурбеком Мальсаговым на основе латинской графики, благодаря которому в Ингушетии раньше, чем в других регионах Северного Кавказа, появилась возможность выпустить периодическое печатное издание. Учитывая то, что полуграмотной Ингушетии нужно было свое печатное слово, после долгих дебатов 1 мая 1923 года был выпущен в свет первый номер ингушской газеты «Сердало», судьба которой тесно связана с судьбой Тембота Бекова.

Профессор И. А. Дахкильгов пишет: «Первые шаги трудно давались газете «Сердало», и на первых порах почти вся ее работа зависела от Бекова». А позже, вспоминая, в каких тяжелых условиях начала выходить народная газета, Тембот сам написал статью «Первый номер «Сердало», посвященную этому событию.

С самого начала и до конца жизни Тембот Дордаганович преданно и самоотверженно трудится в ее редакции: литсотрудником, главным автором, ответственным секретарем, переводчиком, членом редколлегии. Он много и злободневно пишет и издает на страницах газеты свои рассказы, очерки, статьи, фельетоны и корреспонденции, а также отрывки из своих ранних литературно-художественных произведений, которые стали первыми образцами ингушской прозы на родном языке. Кроме этого, Тембот Беков печатает фольклорные записи и исследования, переводы произведений других отечественных и зарубежных классиков на ингушский язык. С таким же рвением и интересом Тембот Дордаганович готовит молодых журналистов, обучая их первым азам писательского мастерства.

Таким образом можно сказать, что Т. Д. Беков, сыгравший заметную роль в становлении газеты «Сердало», наряду с Заурбеком Мальсаговым стал одним из продолжателей великой миссии, которую до этого несли его предшественники Чах Ахриев, Иван Цискаров, Асламбек Базоркин, Башир Далгат, Албаст Тутаев, Адиль-Гирей Долгиев и другие выразители ингушской просветительской мысли.

Тембот Беков — фольклорист

Как мы уже упомянули выше, большой вклад внес Тембот Беков в подготовку ингушских писателей, поэтов, журналистов и прозаиков. При его активном содействии в 1924 году во Владикавказе был открыт Ингушский педагогический техникум, сыгравший огромную роль в становлении ингушской интеллигенции. Работая в этом учебном заведении, Тембот Беков не только преподавал, но и занимался сбором ингушского фольклора. Тем самым можно сказать, что Т. Беков успешно совмещал активную просветительскую и педагогическую деятельность с серьезной исследовательской работой, направленной на изучение богатейшего фольклора ингушей. Он, как истинный патриот и ценитель, собирал фольклорные записи, различные предания, эпические песни, нартские сказания и исторические справки, проявляя огромный научный интерес к этой сфере.

Впервые на ингушском языке Беков стал публиковать нартские сказания ингушей, такие как «Ачамаза боарз», «Нартские герои» и др. Затем все свои полевые записи и материалы различных исследований он публиковал на страницах газеты «Сердало». А на основе собранных фольклорных материалов Темботом Бековым было подготовлено произведение «Хоза Хантути». Ингушским ученым известно, что весь собранный фольклорный материал Т. Беков передал в литературный отдел научно-исследовательского института, но эти материалы были безвозвратно утеряны.

Ученый-филолог

Тембота Бекова по праву называют первопроходцем и в работе над орфографией и терминологией ингушского языка. Им была написана и подготовлена к печати грамматика ингушского языка, а также несколько терминологических словарей. Возглавляя «Терминологическую комиссию», он выработал многие грамматические и общественно-политические термины, написал работу «Грамматическая терминология» и вместе с Салманом Озиевым и Ибрагимом Оздоевым создал учебник грамматики ингушского языка.

В 1925 году, после того как была написана грамматика ингушского языка, дорога к книгоиздательству по сути оказалась открытой. Совсем скоро во Владикавказе открывается издательство «Сердало», сразу же приступившее к выпуску национальной литературы. Только за первый год существования издательства здесь вышли в свет 28 книг, общий тираж которых составил более пятидесяти тысяч экземпляров.

Достойное завершение земного пути

Просветитель, поэт, писатель, журналист, педагог и ученый Тембот Дордаганович Беков, на заре становления ингушской государственности стоявший у истоков зарождения разных сфер жизнедеятельности людей, в каждом проявлении своего многогранного таланта являет собой подлинный образец для подражания. Как утверждают современные ученые, даже спустя многие десятилетия все сделанное им остается актуальным, не теряет своей важности для ингушской национальной культуры и науки. При этом все сохранившиеся художественные произведения Т. Бекова прочно вошли в золотой фонд ингушской литературы и национальной словесности, а научные изыскания заложили прочный фундамент для научного поиска последующих поколений ученых.

Тембот Дордаганович Беков ушел из жизни 10 февраля 1939 года, оставив неизгладимый след в истории ингушского народа и только самые добрые воспоминания о себе. Достаточно сказать о том, что именно на его долю выпала честь оказаться у истоков создания главной ингушской газеты «Сердало», которая на протяжении ста лет гордо исполняет свое предназначение.

Память — самая большая благодарность потомков

Необходимо отметить, что в Ингушетии свято чтут богатое наследие, которое оставил своим потомкам Тембот Беков. Но с наибольшим вниманием к творчеству этого человека относятся работники Национальной библиотеки Республики Ингушетия имени Д. Яндиева, которые провели на днях памятное мероприятие, посвященное 150-летию со дня рождения Тембота Дордагановича Бекова.

Научная конференция была организована и проведена национально-краеведческим отделом НБРИ, на ней прозвучали доклады и выступления ученых-литературоведов, глубоко анализирующие творчество Т. Д. Бекова и раскрывающие его деятельность как одного из основоположников ингушской литературы, журналистики, образования.

Все выступающие отметили большой вклад Т. Бекова в развитие национальной культуры и просвещения Ингушетии и поблагодарили сотрудников библиотеки за работу по сохранению и популяризации богатого наследия наших предков. В читальном зале книгохранилища была также выставлена большая книжно-иллюстративная выставка, на которой были представлены все доступные материалы о жизни и творчестве Тембота Бекова.

Представляя выставку, заведующая НКО Зарема Евлоева подчеркнула, что в отделе под ее руководством была проведена большая работа по выявлению и исследованию многих недостающих материалов о Темботе Бекове, поблагодарила всех, кто содействовал в этом. Она также представила вниманию собравшихся выставку-инсталляцию поэтических посвящений Т. Д. Бекову от известных ингушских поэтов и познакомила участников конференции с выпущенным в НБРИ библиографическим указателем.

В рамках мероприятия были подведены также итоги поэтического конкурса, объявленного НБРИ несколько месяцев назад. Председатель Союза писателей РИ Х. Накостоев и народная поэтесса Ингушетии Раиса Дидигова в торжественной обстановке вручили грамоты за лучшие работы в двух номинациях среди юных и взрослых участников, отметив, что все работы являются достойными, но по условиям конкурса экспертам предстояло выбрать наиболее соответствующие определенным критериям. Зарема Евлоева сообщила, что все без исключения работы конкурсантов и доклады участников конференции будут изданы отдельным сборником.