Главная цель Дня экологических знаний заключается в воспитании и подготовке гражданина, умеющего мыслить и жить по экологическим нормам и правилам.

Важность экологического образования в современном мире уже ни у кого не вызывает сомнений, ведь это залог безопасного будущего для всего человечества. По словам специалистов, экологическое образование и просвещение получили международное признание как важнейшие средства решения проблем, связанных с жестоким обращением с богатствами природы. Программа Десятилетия образования в интересах устойчивого развития, к которой активно присоединилась и Россия, также включала задачи развития экологического образования во всем мире, которая не теряет своей актуальности и сегодня.

Как мы знаем, экологическое просвещение и воспитание является одним из приоритетных направлений работы российских общеобразовательных учреждений. Ведь от экологической культуры подрастающего поколения зависит будущее всей планеты. Конечно, решить глобальные экологические проблемы возможно только совместными усилиями на общегосударственном и мировом уровне, но улучшить экологию места проживания по силам даже одному конкретному человеку.

Как объяснили нам в Минобрнауки РИ, проводить большие мероприятия в честь Дня экологических знаний в вузах, школах, детских садах, а также библиотеках и научных учреждениях Ингушетии нынче не представляется возможным из-за ряда определенных причин, поэтому вся пропаганда по сохранению экологии в наши дни в дошкольных образовательных учреждениях и средних учебных заведениях ведется в виде внеклассных работ и информационных уроков. О том, как проходит эта работа в коллективе детского сада № 2 с. п. Барсуки, нам рассказала воспитатель Хава Хутиева.

«Ни для кого не секрет, что на протяжении всей своей жизни человек неразрывно связан с природой, — говорит Хава Хаджуумаровна, — а само существование человека прямо и последовательно зависит от окружающей его экологии. Это наука, которая в современном мире требует к себе пристального внимания и которая должна осваиваться человеком с самого раннего детства. Поэтому мы — весь коллектив детского садика «Счастливое детство» — уделяем огромное внимание вопросам изучения правил поведения человека во взаимоотношении с природой. Мы объясняем детям, что заботиться о природе должны не только экологи или другие службы, но и каждый из нас, ведь речь идет о безопасной жизни в будущем всех живущих на земле людей. Таким образом, учитывая то, что привитие экологической культуры детям на самой ранней стадии развития у них мышления является залогом сохранения окружающей среды, я считаю, что знание основ экологии поможет им разумно строить свое будущее, ощущать себя частью природы и бороться за комфортную жизнь. Самое главное, чтобы наши детки поняли, что благополучие человека зависит в первую очередь от здоровой окружающей обстановки и от тех условий, в которых существует человек».

Как отметила Х. Хутиева, родителям тоже необходимо с ранних лет приучать своих детей бережно относиться к природе, а также прививать им тягу к знаниям и к тому, что необходимо изучать экологию. В этом плане руководство ДОУ «Счастливое детство» ведет неустанную работу с родителями своих подопечных. И надо сказать, что эта работа имеет обоюдный результат: родители всегда поддерживают наставников своих чад и по мере возможностей помогают сотрудникам сада вести полноценный воспитательный процесс. Также с их помощью получается поддерживать мероприятия по озеленению окружающей территории сада и сохранять ее экологический фон в норме.

Издревле существует такая аксиома, что отдыхать необходимо на природе. Природа своей красотой и чистым воздухом оздоравливает человека и дарит ему прилив сил. Более того, созерцание природной красоты успокаивает нервную систему, разнообразие запахов и звуков благоприятно воздействует на общее состояние человека.

Так считают врачи. Но отвечаем ли мы этой природе тем же? Вопрос этот, можно сказать, злободневный, и ответ на него будет только «нет». Сегодня, к сожалению, мы все чаще наблюдаем наплевательское отношение населения к природе. К тому же из-за экологической безграмотности и получения выгоды многие не задумываются о завтрашнем дне. Это касается не только крупных корпораций, занимающихся непосредственным использованием в личных или общественных целях природных ресурсов в пугающих масштабах, но и каждого человека в отдельности. Ведь посудите сами: мы, выезжая на природу, устраиваем пикники и после себя оставляем горы синтетического мусора. Собираем лечебные травы, часто вырывая их прямо с корнями, совершенно не задумываясь о том, что таким образом лишаем растения способности воспроизводства. Убиваем диких животных не ради желания утолить голод, а ради забавы и т. д. И таких примеров потребительского, бездумного отношения к окружающей среде человека можно привести бесчисленное множество.

Обсуждая эту тему, моя собеседница отметила, что происходит это не только по причине отсутствия у граждан совести, но и вследствие недостаточно высокого уровня экологической образованности и культуры.

«Конечно, главная причина такого поведения людей — это их невоспитанность и отсутствие морали и мудрости в характере, — говорит девушка. — Но я уверена, что если такие люди, которые без зазрения совести загрязняют природу и уничтожают ее, в должной мере овладеют экологическими знаниями, они найдут в себе силы совершать более благородные поступки по сохранению единства природы и человечества. Для достижения поставленной цели понадобится ни много ни мало — овладеть экологическими знаниями, что позволит более рационально относиться к использованию биоресурсов, и в дальнейшем думать не только о собственной выгоде и пользе, но и о важности сохранения естественной среды обитания».

Согласитесь, для того чтобы достичь разумного равновесия между растущими потребностями человечества и оскудевающими возможностями планеты, при этом сохраняя и без того ухудшающееся состояние природы, каждый в наше время должен обладать хотя бы минимальным набором экологических знаний и способов бережного отношения к тому, что нас окружает. Тогда и внутри нас появится полный порядок. Плюс к этому, было бы неплохо вспомнить сегодня тех, кто денно и нощно пытается всеми силами изменить сложившуюся ситуацию — это экологи, биологи, ученые, их ассистенты и просто неравнодушные граждане под эгидой покровительства природы. Хотя бы из-за уважения к ним мы должны беречь нашу природу и не загрязнять нашу жизнь!