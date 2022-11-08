После подписания указа Главы республики «О дополнительных мерах социальной поддержки семьям лиц, призванных на военную службу по мобилизации» комитетом по делам молодежи региона был проведен ряд мероприятий с участием ресурсного центра добровольчества Ингушетии и органов местного самоуправления муниципальных образований.

«29 октября стартовала Всероссийская акция #МыВместе по оказанию помощи членам семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации. Сегодня основной задачей является создание паспортов семей мобилизованных в целях адресной поддержки», — говорит Назир Галаев, главный специалист отдела гражданско-патриотического воспитания молодежи и развития добровольчества КДМ Ингушетии.

В рамках данного направления представители комитета совместно с участниками Всероссийского движения #МыВместе приняли участие в проводах мобилизованных.

«Мобилизованным гражданам были переданы письма от школьников Ингушетии со словами поддержки, а также тюбетейки от «серебряных волонтеров» (люди старше 55 лет)», — рассказывает Галаев, являющийся по совместительству директором ресурсного центра добровольчества республики.

В рамках акции действует колл-центр, в который поступают звонки от семей мобилизованных граждан.

«Нами была проведена работа по оказанию психологической помощи родственникам военнослужащих. Отдельно стоит отметить работу по приему и сортировке продуктовых наборов, медикаментов и прочих вещей первой необходимости, поступающих от жителей республики», — отмечает Галаев.

По его словам, в частности, гуманитарная помощь мобилизованным была оказана студентами Ингушского политехнического колледжа и Назрановского политехнического колледжа. В акции принял участие филиал популярной торговой компании «Спортмастер», предоставивший 23 теплые детские куртки и 100 пар теплых носков для детей, завод «Ачалуки» передавший семьям мобилизованным газированные напитки в количестве 40 упаковок, а также Минсельхоз республики, пожертвовавший 33 мешка муки.

Галаев отметил, что после того, как паспорта семьи на каждого мобилизованного будут полностью готовы, комитет по делам молодежи организует полномасштабные акции по раздаче адресной помощи.