Конечно, подключение к городской канализации частного дома в то время не было возможным, но люди все же заботились о чистоте своего города. Через некоторое время канализацией перестали пользоваться из-за многочисленных территориальных войн, что привело к самым разным неприятностям, включая эпидемии, происходившие по причине загрязнения воды в городе.

В эпоху Средневековья, например, было нормально выйти на улицу и обнаружить там нечистоты. Возрождение канализации начало проявляться в годы Просвещения, а окончательно система вжилась в человеческую жизнь после эпидемии холеры 1830 года.

В России же нормальная городская система канализации появилась лишь в ХХ веке, а в нашей республике — со строительством города нефтяников Малгобека. В начале 60-х годов прошлого века со строительством завода электроинструментов и возведением многоквартирного жилья канализация заработала и в Назрани. До сих пор город пользуется значительной частью старой канализационной системы, хоть ее постепенно и меняют на новую с использованием труб из современных материалов.

После развала СССР, массового притока в Ингушетию беженцев из-за войн и конфликтов Назрань сегодня преобразилась до неузнаваемости. Плотная и хаотичная застройка привела к тому, что для укладки новых канализационных коллекторов практически не осталось места, и строителям вместе с городскими властями приходится с огромным трудом, в прямом смысле воюя с местными жителями, пробивать путь для коллекторов, используя площадь узких, петляющих улиц. А ведь извилистость нитки коллектора крайне негативно влияет на качество его работы.

Но мало протянуть коллектор, пусть даже зигзагообразно. Необходимо еще вбить в голову тем, кто его использует, что наружная канализация (бытовая, ливневая, производственная) — это крайне уязвимая система, которая выходит из строя, когда кто-то вздумает пренебрежительно к ней отнестись, что она необходима всем нам, а не кому-то в отдельности.

Далеко не всем нужно знать нюансы работы городской канализации, но все должны понимать важность этой системы в повседневной жизни, чтобы избежать причин коммунальной катастрофы. А их очень много, хотя сущность одна: попадание в канализацию не размягчающейся газетной бумаги и журнальных страниц, тряпок, разных яств с нашего стола, строительного мусора и т. д. Случается, что даже глазам своим не веришь, видя, от какого мусора коммунальные работники очищают забившиеся так называемые смотровые колодцы.

— Очень обидно, что в основной своей массе людям наплевать, что будет с канализационной системой от их действий, — говорит Ахмед, «пробивающий» с помощью оборудования специальной каналопромывочной машины засоры в смотровых колодцах на проспекте Базоркина в Назрани. — Но как только нечистоты начинают затекать в помещения к ним обратно — начинается хай и ор, звучат проклятия в адрес коммунальщиков, властей всех уровней. Стыдно озвучивать названия предметов, что мы здесь «вылавливаем», не говоря уже о том, как вообще могло прийти в голову бросать их в унитазы.

Напомним, что последние двое суток коммунальщики Назрани с привлечением дополнительных сил пытаются пробить «пробки» в канализационном коллекторе в центре Назрани. Ударившие морозы, судя по всему, внесли свою лепту в создание этой ситуации: при низких температурах, как известно, скорость потоков сточных вод в трубах снижается, а значит, и мусор быстрее скапливается в кучи, создавая заторы в коллекторе (о том, что творится «наверху», мы не будем писать). Однако рабочие не теряют оптимизма и в авральном режиме продолжают добиваться положительного результата.