Люди постепенно приходят к пониманию того, что они могут не только прокормиться на своем земельном участке, не только экономить семейный бюджет, но и зарабатывать, продавая излишки.

О перспективности и роли приусадебных хозяйств для республики рассказал в интервью газете «Ингушетия» Заслуженный работник сельского хозяйства РИ и кандидат сельскохозяйственных наук Курейш Хаджибикарович Цороев.

— Курейш Хаджибикарович, как вам кажется, не слишком ли преувеличивают роль подсобных хозяйств для экономики страны, для самих собственников? Стоит ли выводить их на новый уровень, выделяя им государственные субсидии? А вдруг не будет отдачи?

— Испокон веков к земле, как основному источнику дохода жизни и жизнеобеспечения, народ питал самые сокровенные чувства. С незапамятных времен с ней связаны их лучшие думы, чаяния и надежды. Каждая нация, большая или малая, должна иметь свой внутренний источник саморазвития и самосохранения. Таким источником является земля.

Земельный фонд Ингушетии с каждым годом уменьшается, становиться все меньше и меньше. И в дальнейшем не предвидеться ее увеличение. Не за горами то время, когда оно сократиться многократно. Это надо твердо запомнить, а население будет увеличиваться. Если в 30-е годы прошлого века на душу населения (75 тыс. человек) приходилось 1,8 гектара чистой пашни, сегодня при населении 500 тыс. человек — 0,14 га. Как видим, в течение двух-трех поколений, пашня сократилась в десятки раз.

Нынешнее время наблюдается заметный рост населения, расширения существующих и закладки новых населенных пунктов, городов, промышленных предприятий. Расширения площади пашни исключительно ограничены. В этих условиях остается делать ставку на частном секторе, то есть на личном подворье.

Безусловно, в условиях нашей республики, где многодетные семьи и недостаточность рабочих мест в сельской местности ведение личных подсобных хозяйств, приобретает особую значимость и важность.

Общеизвестно, что уровень благополучия жизни населения напрямую зависит от наличия продуктов питания и во многом определяет здоровье нации. Сегодня на нашем рынке можно видеть продукцию, завезенную из других регионов и неизвестно, что она в себе содержит.

По данным Госстата в республике насчитывается более 55 000 личных подсобных хозяйств. Площадь занимаемой ими составляет 18-20% от всей пашни республики. При этом значительный удельный вес производимой сельхозпродукции приходиться на ЛПХ. Потенциал их велик.

Не секрет, что многие приусадебные участки соответствуют стандарту фермерских хозяйств. Если фермерские хозяйства имеют поддержку в части выделения кредитов, субсидий и прочих мер государственной поддержки, то ЛПХ вовсе не имеют. Они вправе, также пользоваться всеми видами господдержки. Включив их в категорию малого предпринимательства, дать им возможность, получать господдержку (беспроцентных или льготных кредитных, субсидий, централизованных поставок ГСМ, семена и средств защиты) они реально заработаются, и будет большим подспорьем в сельскохозяйственном производстве, также решить какой —то степени вопрос занятости в сельской местности, улучшиться материальное благополучие, что очень важно. И привозное гораздо будет меньше, а может и вовсе не быть.

Совершенно прав глава Республики Ингушетия, когда говорит: «Помощь от государства должны получать, те, кто реально что-то делает».

Личные подсобные хозяйства должны стать составной и полнокровной частью АПК республики. Это сектор может стать ведущей силой в продовольственном обеспечении и развитии сельских территорий республики. Словом, это хорошее подспорье и для АПК, и для семьи. Как малые формы хозяйствования для семьи семейный бюджет и ее благосостояния.

— И все-таки, в этом вопросе, получается, приоритетным является решение задачи продуктового обеспечения населения за счет их собственных ресурсов, а не насыщение внутреннего потребительского рынка, так?

— В результате проведенных реформ в сельском хозяйстве, аграрный сектор стал многоукладным, а значит, есть возможность для каждого выбрать форму хозяйствования. Многие относятся к данной теме скептически, в особенности кабинетные чиновники. Даже не побывав в населенных пунктах и не видев этих приусадебных участков, они уверены, что там все бурьяном заросло. Такие выводы некорректны.

Конечно, нельзя сказать, что везде все идеально, но основная масса сельчан, засучив рукава, занимаются приусадебными участками, выращивают на них плодоовощную продукцию. Но каждый имеющий в собственности земельный надел, постоянно должен думать какую пользу он может извлечь из этой земли для себя, семьи, для региона.

Кроме того, сельскохозяйственные работы у себя в подворье решает и другую очень важную задачу трудового воспитания подрастающего поколения. Таким образом у ребенка формируется психология честного труженика.

В недалеком прошлом у ингушей, да и любого сельского жителя считалось постыдным не иметь в подворье огорода и живности. Когда есть свое личное подсобное хозяйство семья всегда имеет на столе свежие и натуральные продукты: мясо, молоко, сметану, творог, сыр, масло, яйца, картошку, другие овощи, фрукты. Что может быть лучше продуктов, выращенных своими руками. При излишках есть возможность реализовать, это и пополнить семейный бюджет.

— Курейш Хаджибикарович, а как вы оцениваете перспективы развития подсобных хозяйств в Ингушетии?

Руководство республики уже обратило внимание на хозяйства населения. По инициативе Главы Республики Ингушетия, Правительством Республики Ингушетия учрежден республиканский конкурс «Лучшее подсобное хозяйство Республики Ингушетия». Конкурс направлен на формирование положительного раза крестьянина-труженика и популяризация опыта рационального использования земли и эффективного ведения личного подсобного хозяйства.

По итогам конкурса будут выявлены 13 лучших личных подсобных хозяйств республики, которые будут награждены дипломами Минсельхоза Ингушетии и внушительными денежными призами. Главное, чтобы отбор был честным, справедливым и открытым.

В дальнейшем для повышения статуса и роли личных подсобных хозяйств в аграрном секторе, считал бы возможным разработать отдельную республиканскую программу «Развитие личных подворий» и по нему принять соответствующий республиканский закон Народны Собранием РИ. Разработка и реализация подобной программы позволит более рационально использовать земли, находящиеся в пользовании частного сектора и обеспечить увеличение производства сельхозпродукции. Вовлечение их в сельскохозяйственное производство не вызывает никаких сомнений.

На основе личных подворий, можно создать семейные фермерские хозяйства или же объединившись, потребительские кооперативы.

Эта форма ведения хозяйства коллективным трудом (белхи) выработана нашими предками и весьма подходит к укладу жизни ингушей.

Основную роль в развитии личных подворий должны играть органы местного самоуправления, они не должны оставаться в стороне, как сегодня.

Процесс ведения частных домашних хозяйств надо освещать в местных средствах массовой информации. Хорошо бы возобновить передач «Лаьтто кхоаб вай», «Вай юртбоахам», «Наш огород» и др.