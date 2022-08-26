Родоначальниками кино считают братьев Люмьер, их первый киносеанс прошел в декабре 1895 года в Париже, на бульваре Капуцинок. В России премьера первого фильма состоялась 15 октября 1908 года. Это была лента «Понизовая вольница» режиссера Владимира Ромашкова, который длился всего 7 минут. А одним из первых полнометражных художественных фильмов, вошедших в золотой фонд советского и мирового кинематографа, стала советская лента «Броненосец «Потемкин» режиссёра Сергея Эйзенштейна, который вышел на экраны в 1926 году.

С тех пор кинопроизводство претерпело масштабные изменения: от немого кино до звукового, от черно-белого до цветного, от кинопленок до цифрового кинематографа. Интересные работы создаются и региональными кинематографическими компаниями, чьи проекты получают международное признание.

Не секрет, что в развитии региональных кинокластеров ключевую роль играют кадры, соответственно, нужны образовательные программы разного уровня, чтобы вывести региональные кадры на качественно новый уровень.

В этом направлении в столице нашей республики работает Центр театра, кино и креативных индустрий (переименованный Культурно-технический центр), которым руководит Мадина Дзортова, руководитель представительства Союза кинематографистов РФ в Ингушетии, представитель Госфильмофонда РФ в республике, член Союза кинематографистов РФ, заслуженный деятель искусств РИ, которая расскажет нам, какие задачи стоят перед центром, какие программы будут им представлены и как это повлияет на развитие регионального кинематографа.

— Центр креативных индустрий — это возможность реализовать творческий потенциал подрастающего поколения, это эффективное стимулирование и включение личности в культурно-творческий процесс.

Центр создан на базе Центра культурного развития г. Магаса. Но мы расширили функционал и назвали его Центром креативных индустрий. Здесь будет кино и театр, новые медиа культурно-досуговой деятельности. Наша цель — формировать культурные и нравственные ценности у молодежи, создать им возможности для самореализации, раскрыть таланты молодых людей, помочь одаренным детям, дать им возможность двигаться и развиваться.

Мы заинтересованы в поиске талантливой молодежи республики, чтобы создать базу для их дальнейшего развития в социально-культурной и профессиональной сфере. То есть подготовить кадры для профессиональной деятельности, формировать региональную экосистему творческих (креативных) индустрий, включая производство, дистрибуцию и популяризацию творческих продуктов и услуг.

Но для этого недостаточно создать материальную базу. Надо создать условия для производства, распространения и популяризации продуктов творческих индустрий. Создать инфраструктуру, содействовать созданию и внедрению современных цифровых технологий, распространению творческой продукции. Для этого следует развивать межрегиональное и международное сотрудничество в области творческих индустрий.

С сентября этого года центр начинает набор детей. У нас будут функционировать кружки по пяти направлениям. Это музыка, театр, кино, новые медиа и культурно-досуговая деятельность. Будет кружковая работа по кинематографии, театральному искусству, анимации, художественный кружок, кружок гончарного дела, национальной гармошки, хореографии, кружок по вокалу. Планируем создать свой детский ансамбль и многое другое.

По музыке планируем создание качественных музыкальных произведений и поддержку молодых талантов. В центре уже есть артисты-вокалисты, которых можно знакомить с публикой. Будем снимать клипы, есть все условия, как говорится, нет клипа — нет песни. Так что скоро в Ингушетии узнают новые имена.

Мы планируем проведение республиканского музыкального конкурса «Илли». Будем проводить конкурсы по населённым пунктам, отбирать талантливую молодёжь с вокальными данными.

Будем отбирать людей, умеющих играть на музыкальных инструментах. Важно создать хорошую базу музыкантов. Мы испытываем в этом направлении острую нехватку.

В ближайшей перспективе открываем сезонные музыкальные вечера в Магасе. Наша столица уже стала хорошей молодёжной, культурной площадкой. Мы планируем расширить её диапазон, проводить сезонные вечера живой музыки. Первым будет осенний вечер, ну и далее — зимний, весенний и летний.

По кино, если сказать отдельно, то на базе лицея — детского сада г. Магаса будет функционировать детская киношкола, которой уже дали название «Киношаг». Мы получили хорошую поддержку директора учреждения Ады Газдиевой. С нашей стороны обеспечиваем киношколу специалистами, решаем технические вопросы и предоставляем оборудование. Дети в эту группу могут входить от 10 лет до 17. Киношкола призвана решать проблему подготовки кинокадров. Вы знаете, что у нас острая нехватка кадров, связанных с экранным искусством, их практически нет. Мы делаем акцент на создание профессиональных кадров: кинооператоров, звукооператоров, звукорежиссёров, аниматоров и т. д. Более способных детей будем направлять учиться в престижные вузы. У нас уже есть договорённости по этим вопросам.

Разумеется, есть поддержка и в лице Союза кинематографистов Российской Федерации. Недавно к нам вернулась Мадина (Савда) Костоева, директор «Ингушкино», она выпускница Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова. Работает теперь у нас в центре режиссёром-постановщиком. Снимает два фильма. Первый фильм «Даха, илли, даха» — фильм о сохранении ингушского языка через старинные ингушские колыбельные. В фильме приводятся интервью нескольких героев, которые ещё помнят ингушские колыбельные. Сквозной темой фильма является путешествие колыбельной песни через горную Ингушетию. Это анимация. Время съёмок — с июня по октябрь.

Второй фильм «Метерлинк в темноте» — о постановке спектакля незрячих по пьесе Метерлинка «Слепые». Время съемок — с октября по февраль.

Анимационный кружок ведёт Ахмед Плиев. Его знают у нас в республике. Он в 2014 году на кинофестивале, который проходил в республике, представил свой мультфильм «Три дочери» из пластилиновых героев и был признан первым аниматором Ингушетии самыми маститыми представителями российского кинематографа. Сергей Меринов, директор студии «Гора самоцветов», известный российский аниматор и скульптор, назвал Ахмеда Плиева кавказским самородком, что было для него самой высшей наградой и стимулом в дальнейшем творческом поиске. Ахмед будет обучать детишек лепить сказочных персонажей, потом они будут экранизировать ингушские сюжеты. Это очень кропотливая, трудоёмкая работа. Более способных планируем направить на обучение в Тольятти. Там хорошая, престижная школа анимации. Профессия очень востребованная.

На базе нашего центра будет функционировать и театр. Набираем детей с актёрскими способностями. Мы будем делать эскизные проекты. Надеемся, что по ним театры сделают постановки. На сегодня у нас в проекте хорошая сказка — это мировая классика, Лена Фельбах «Дороже золота».

Помимо работы в центре, мы проводим свою плановую работу в области кинематографии. Уже подали заявку на музыкальный фильм — сказку «Храбрый Кист». Автор сценария и режиссер — Суламбек Мамилов. Думаю, его не надо представлять, это наш известный кинорежиссёр. Это будет полнометражный художественный фильм на основе ингушских преданий и легенд. Храбрый Кист — эпический герой, которому присущи все качества эпических героев — это честь, отвага, благородство, он защитник родины и т. д. Сказка интересная, музыкальная, длительностью 90 минут. Сейчас фильм на конкурсе в Москве, который проводится департаментом кинематографии Министерством культуры РФ.

Далее, готовим заявку в Министерстве культуры РФ в Департамент кинематографии на фильм о строительстве наших башен. Мы назвали проект «Мой дух, моё сердце — ингушская башня!», режиссером и продюсером которого являюсь я. Разумеется, мы привлечём консультантов, учёных, этнографов. Сценарий уже есть, готов и полностью разработан продюсерский проект.

И ещё одна заявка, которая подана в Министерство культуры РФ на грант Президента России, это киножурнал «ЗОКХ». Всем знаком наш юмористический проект, который пользовался большой популярностью в народе и был закрыт в 2016 году. Результаты будут известны в первом квартале 2023 года. Надеемся на удачу.

Нужно отметить одну важную деталь. Кинематография — это взаимодействие между народами посредством совместных проектов и программ регионального и всероссийского уровня, взаимопроникновение культур народов Кавказа и России. Создание кино-, видео-, медиаконтента о памятниках истории и культуры — это позитивный имидж Республики Ингушетия, а значит, и повышение туристической привлекательности региона.

Разумеется, в век новых технологий и больших возможностей нам остро нужны кинопоказы, подготовка и производство художественных, документальных и анимационных фильмов через привлечение региональных и федеральных субсидий и грантов, частных инвесторов, продвижение продукции на кинофестивалях и онлайн-площадках. Нужно научить создавать презентационные фильмы, качественную рекламу, музыкальные клипы, качественные видеоролики, видеоблоги, научить продвигать сообщества в социальных сетях и многое другое.

Наработки у нас есть, потенциал большой. Предстоит работа, надо терпеливо идти вперёд и добиваться успехов, понимая всю важность развития кинематографа, как мощного инструмента развития нации, внедрения новых идей и новых решений.