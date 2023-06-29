Как и принято по религиозной традиции, акция началась с чтения Священного Корана. Главными гостями мероприятия в честь благословенного праздника Курбан-байрам стали дети. Для них организовали отдельную развлекательную программу, в которую вошли различные конкурсы, состязания с призами. Особой популярностью у подрастающего поколения пользовался установленный прямо на поле огромный надувной батут, к которому выстраивались большие очереди.

За порядком на территории следили десятки волонтеров в желтых жилетах из числа местных жителей. Молодые люди помогали участникам в парковке автомобилей, с въездом и выездом для предотвращения пробок, обслуживали людей преклонного возраста. Совершенно бесплатно малышей катали на лошадях, угощали сладкой ватой, фруктами. Как раз кстати на площадке на окраине с. п. Нестеровское оказались подвезенные автоцистерны с холодным квасом и родниковой водой, где люди могли утолить свою жажду.

Несмотря на жаркую погоду, сельчане и гости не отказывались и от чая из сорокалитрового уже известного самовара, который можно заметить на различных масштабных мероприятиях, субботниках в Сунже и Сунженском районе. Этот излюбленный напиток готовился на дровах из чистой родниковой воды, что придавало ему неповторимый вкус. Самовар предоставил Дом культуры Сунженского района.

Организаторы предусмотрели отдельные сидячие места для женщин и мужчин. Чтобы люди не стояли под палящим солнцем, было установлено порядка 20 палаток. Мясо варили в больших котлах, плов в казанах готовили мастера своего дела. Кроме того, все желающие могли поучаствовать в состязаниях по стрельбе из лука. Абрикосы, сочные яблоки и черешню подвозили ящиками от ООО «Сад-гигант Ингушетия».

Как сообщил корреспонденту газеты «Ингушетия» инициатор акции, житель поселения Нестеровское Назир Балаев, изначально организаторы планировали провести мероприятие своими силами.

«Отрадно, что к этому богоугодному делу активно подключились многие сельчане, сенатор Белан Хамчиев, который оказал большую помощь. Мы впервые проводим такое мероприятие здесь, рассчитываем сделать его ежегодным. Стоить отметить, что нам оказали поддержку „Сад-гигант Ингушетия“ в лице Бекхана Хамчиева, районная администрация. Когда начинали, мы думали, что нам придется сделать все это своими силами, но многие приняли участие, присоединились к нам. Цель этой масштабной акции, которая по воле Всевышнего стала общереспубликанской, — духовно-нравственное воспитание нашей молодежи, передать всю важность этого великого праздника, рассказать о его социальной роли. Основным смыслом одного из главных праздников всех мусульман является напоминание о преданности человека Всевышнему и о Его милосердии. Всем здесь раздают сладкую вату, квас, фрукты, организовали соревнования по стрельбе из лука, а также состязания среди чтецов Священного Корана. Приготовлено 500 призов. В следующий раз уровень организации будет еще выше, учтем все просчеты, сделаем лучше», — сказал Балаев.

На сцене выступили представители местной администрации, богословы, общественники, которые поблагодарили организаторов мероприятия за радость, которую они подарили сотням жителей в это благословенное время. Депутат сельского поселения Троицкое, поэт Хасан Балаев пришел на праздник со своим очередным произведением, он прочитал стихи «Г1урбан бутт». Строки народного избранника слушатели оценили по достоинству. Не остались безучастными и местные байкеры, которые проехались на «железных конях» по площадке на небольшой скорости.

Свою эффективность работы в полевых условиях показал ДК-трансформер на колесах, приобретенный для нужд Сунженского РДК. Передвижной центр приобрели по нацпроекту «Культура». Жителям, непосвященным в детали, показалось, что это с виду обычный фургон, на деле культурный трансформер. Он может превратиться в театральную сцену, концертный зал, кинотеатр или библиотеку.

В автоклубе есть все необходимое звуковое и световое оборудование, он также оснащен автономным источником электроэнергии, может работать буквально везде: в парках, зонах отдыха, на открытых площадках.

Кузов автоклуба изотермический, что позволяет деятелям культуры выступать и в холодную, и в жаркую погоду. Не надо опасаться отключения света, что стало обыденностью в Сунже и Сунженском районе.

Работа многофункционального мобильного культурного центра обеспечила на достойном уровне проведение благотворительной акции. С этой задачей организаторы и коллектив ДК Сунженского района справились на отлично.