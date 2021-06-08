Несмотря на некоторые сложности в проведении массовых мероприятий, связанные с ограничениями по поводу коронавирусной пандемии, руководство Постпредства Ингушетии при Президенте России также решило отметить День республики и организовало в Москве праздничное мероприятие.

Как рассказали газете «Ингушетия» в пресс-службе Постпредства, встреча началась с обращения постоянного представителя при Президенте Российской Федерации Муслима Оздоева к гостям и прослушивания гимна республики.

«Нашей любимой Ингушетии исполнилось 29 лет, несмотря на все сложности и ограничения, мы решили отметить этот важный для нашего народа день и при поддержке Главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматова организовали праздничное мероприятие в Постпредстве», — сказал в своем приветственном слове Муслим Оздоев.

На праздник были приглашены все желающие. Гостей и участников ждали интеллектуальные игры, угощения из блюд национальной кухни, чаепитие, общение с интересными людьми, а также подарки за победу в викторине. Среди подарочных наборов были памятные призы, напоминающее о родной республике, а также гаджеты.

Большой отклик мероприятие получило у молодежи — более 60 студентов собралось на конкурсной площадке, чтобы принять участие в викторине, посвященной истории самого молодого региона Российской Федерации — Ингушетии. И более 500 человек присоединились к онлайн-трансляции в Instagram. Эта часть мероприятия никого не оставила равнодушным — все присутствующие активно участвовали в интеллектуальной игре.

Первое место в честной борьбе занял Гандалоев Исмаил, в процессе игры выяснилось, что именно он лучше всех знает историю Ингушетии.

Отстав от главного соперника всего на два балла, второе призовое место получил Гагиев Ахмед.

За бронзу разгорелась настоящая борьба среди трех игроков, которые по итогам двух туров набрали одинаковое количество правильных ответов, и с отрывом в 1 балл победу получила Тумгоева Ева.

Несмотря на молодой возраст, ребята показали отличные знания по истории родного края.