Добрая традиция проведения масштабного мероприятия была положена в 2012 году международным женским клубом «Аиша». Своей целью организаторы съезда видят объединение женских мусульманских организаций для совместной работы, направленной для решение актуальных проблем мусульманского общества в России, а также разъяснение понятия о положении мусульманки в обществе и границах ее участия в жизни государства согласно исламскому вероучению.

За 10 лет свыше тысячи мусульманок приняли участие в одном из главных мероприятий страны. Это руководители женских общественных организаций, государственные и общественные деятели, журналисты, врачи, ученые, преподаватели, мигранты.

В этом году съезд был посвящен теме «Социальные роли российских мусульман в условиях современных вызовов». Мусульманские активистки обсудили широкий круг вопросов, затрагивающих разнообразные аспекты защиты детей, семьи, традиционных ценностей, повседневной жизни, физического и психологического здоровья граждан России и стран СНГ.

В ходе встречи участникам мероприятия была презентована учебно-методическая и научная литература: учебные пособия «Гражданская идентичность мусульман России», «Технологии социальной работы с различными группами населения», «Психологическая помощь в кризисных ситуациях: методическое пособие для мусульманских религиозных деятелей», монографии «Гендерные роли в современном российском обществе. Социальная роль «настоящего мужчины» и её основные черты», «Социальные роли «настоящей женщины» в современном российском обществе», «Разрешение кризисных ситуаций в мусульманской семье», «Межэтнические отношения в молодежной среде: формирование общекультурных компетенций».

На встрече присутствовали представительницы 35 регионов страны и ближайшего зарубежья. Республику Ингушетия в этом году представляла Марьям Тангиева — телеведущая, педагог, поэтесса, преподаватель «Школы ингушских адатов» и школы «Сув».

«У меня остались хорошие впечатления от съезда, начиная со знакомства с мусульманками-активистками со всей страны и познавательными лекциями и заканчивая прекрасными условиями и теплым приемом, — поделилась Марьям Тангиева. — В выступлениях рассказывали об известных российских мусульманках, внесших вклад в развитие общества. В резолюции съезда было принято решение учредить ежегодную медаль Всероссийского съезда женских мусульманских организаций «За особый вклад в развитие женского мусульманского сообщества Российской Федерации».

В свою очередь ингушская телеведущая и общественная деятельница Марьям Тангиева подарила организаторам съезда международному женскому клубу «Аиша» свою книгу «Мудрость женщины». Это сборник рассказов, повествующих об историях из жизни ингушских женщин — радостных и горестных, но всегда наполненных благородством, милосердием и великодушием.