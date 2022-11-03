О новом подходе к тренировкам, своих планах на будущее и первом опыте выступления в непривычном для себя качестве спортсмен рассказал в эксклюзивном интервью газете «Ингушетия».

— В 2017 году я получил травму, потом долго лечился — на восстановление ушло примерно полгода. Следующий бой должен был состояться в Германии, но при подготовке к нему я вновь травмировался, — рассказал Магомед.

Ситуация была настолько серьезной, что пришлось сделать непростой для него выбор — навсегда забыть о карьере профессионального боксера и мечтах о чемпионских титулах. Однако на протяжении пяти лет он продолжал регулярно посещать спортзал, старался поддерживать спортивную форму, а относительно недавно всерьез задумался о возвращении на ринг.

— Как-то я поехал на тренировку в один из столичных залов и встретил там старого знакомого, разговорились. Он и рассказал мне о промоушене «Наше дело». Почему мол тебе не попробовать выступить на одном из их турниров. Мне стало интересно.

Посмотрев выступления бойцов промоушена, среди которых немало именитых спортсменов, Магомед загорелся идеей сразиться с одним из них в октагоне. Попасть в организацию для когда-то перспективного боксера не составило особого труда. Созданная два года назад Артуром Арутюняном организация предоставляет свою площадку всем, кто жаждет принять участие в боях по правилам ММА и продемонстрировать судьям и зрителям свой дух и волю к победе. По утверждению организаторов, за один вечер в восьмиугольник могут выйти как ветераны единоборств, так и люди известные в мире шоу-бизнеса.

Не успев опомниться, Магомед оказался в числе бойцов «Наше дело», а 12 октября дебютировал в октагоне. Как признается спортсмен, всё случилось настолько быстро, что у него даже не было времени перестроиться и провести качественную подготовку к бою.

— Пять лет — это огромный перерыв для спортсмена. У меня были такие ощущения, как будто я впервые вышел на бой. После поединка даже не помнил деталей, всё как в тумане, — отметил он.

Справедливости ради стоит отметить, что для Нальгиева, который на протяжении многих лет выступал сначала на любительском, а затем на профессиональном ринге, выход в октагон был большим экспериментом. Спортсмен признается, что адаптироваться было нелегко.

Справочно: Магомед Нальгиев провел более 200 боев по любителям и 3 беспроигрышных поединка в профи. Он занимал 78 позицию в мировом рейтинге, поднимался на 3-ю строчку в российском рейтинге.

— Я впервые оказался в клетке, это совсем другие ощущения. Казалось бы, в бою используется всё та же ударная техника, но работать в шингартах (перчатки без пальцев для ММА, — ред.) очень непривычно. Зато если попал, то сопернику не позавидуешь.

Что же касается оппонента Магомеда, то им стал именитый дагестанский спортсмен Омар Айдемиров — мастер спорта по боксу, за плечами которого больше 130 любительских боев, а также победная серия из двух профессиональных.

Первую двухминутку трехраундового поединка по правилам бокса спортсмены начали осторожно, прощупывая слабые стороны друг друга. Достаточно быстро представитель карабулакской школы бокса Нальгиев взял инициативу в свои руки, периодически сотрясая соперника тяжелыми ударами. Айдемиров парировал — контратакуя сериями. После перерыва оппоненты немного осмелели и, перестав осторожничать, пошли в атаку. Первым номером, как правило, работал ингушский боец, соперник время от времени менял стойку, рассчитывая создать неудобства и заставить ошибиться. Своего апогея противостояние двух опытных боксеров достигло в финальном раунде. Интенсивность ударов возросла в разы. Желание решить исход поединка еще до финального гонга заставляло обоих идти ва-банк. Раздельным решением судей победа в этом противостоянии была присуждена представителю Дагестана.

— Мы не согласны с судейским решением, но апелляцию подавать не стали, так как этот бой не будет засчитан в профессиональный рекорд. К тому же есть предварительная договоренность со стороной Айдемирова о проведении реванша, — сказал Нальгиев.

В настоящее время Магомед усиленно тренируется. Несмотря на неоправданные ожидания от дебютного поединка, настрой у него боевой, и уже в декабре он может вновь появиться в октагоне.

— Мне очень понравилось выступать. «Наше дело» — классная организация, объединяющая настоящих профессионалов своего дела. Буду продолжать работать над собой и надеюсь, что в скором времени смогу сразиться за титул чемпиона организации.