ОНФ

Чужих детей не бывает

Народный фронт Ингушетии организовал передачу одежды детям Донбасса

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По всей России набирает обороты акция «Возвращая детство», призванная помочь детям Донбасса в нынешней тяжелой ситуации. Народный фронт в Ингушетии в рамках данной акции, являющейся частью всероссийского благотворительного проекта «Все для Победы», организовал гуманитарную помощь школьникам и малышам ДНР и ЛНР.

— В июле — августе Народный фронт бросил клич о том, что детям Донбасса, которые в результате боевых действий стали инвалидами, либо потеряли отцов — ополченцев, нужна одежда и обувь, особенно теплая, — рассказала газете «Ингушетия» сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Ингушетии Фатима Барханоева. — Скоро настанут холода, и тёплые вещи будут им необходимы. На этот призыв откликнулись частные предприниматели, люди самых разных социальных групп, понимающие умом и сердцем, что чужих детей не бывает.

По словам Барханоевой, одежда предназначена для новорожденных малышей, а также детей в возрасте до 14 лет. Теплые вещи уже готовят к отправке на Донбасс.

— Люди подвезли к нам несколько больших коробок, — уточнил руководитель регионального Исполкома Народного фронта в Ингушетии Башир Танкиев. — В них много всего: шапочки, кофточки, утепленные штанишки, платья, джинсы, носочки и т. д. Вещи — прямо с прилавков магазинов, в этикетках. Они рассчитаны, как для холодной, так и теплой погоды. Необычайно милые вещи, купленные с душой. Эта акция лишний раз показывает, насколько наши граждане переживают за жителей Донбасса. В ближайшее время всё отправим в центры гуманитарной помощи общественного движения в Луганской и Донецкой Народных Республиках.

 

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