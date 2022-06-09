«Несколько дней назад мы презентовали акцию «Все для Победы» по сбору средств для помощи военным Донбасса. За это время мы получили сотни предложений поддержки, нам принесли десятки коптеров и других необходимых вещей, часть мы уже доставили на передовую. Первыми кураторами сборов стали военкоры. Призываю всех, заходите на сайт , выбирайте тот сбор или куратора, которые вам близки, передавайте необходимые бойцам вещи в ближайшее отделение Народного фронта. Можете перечислить денежные средства любым способом, который вам максимально комфортен. В тот момент, когда сбор будет закрыт, куратор привезет вещи в военную часть ЛНР или ДНР, и вы увидите отчет, убедитесь, что все собранное и пожертвованное вами работает на передовой. К нам обращаются многие известные люди, которые тоже готовы стать кураторами сборов. Это Денис Майданов, Денис Лебедев, другие ребята, и спасибо им за это огромное», — поделился деталями акции с журналистами в ходе пресс-конференции руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

«В рамках данного проекта Народный фронт систематизирует и масштабирует деятельность военкоров, блогеров и известных людей, собирает пожертвования граждан, закупает дефицитные товары, предоставляет складские помещения и информационную поддержку, организует логистические цепочки, помощь в безопасности финансовых проводок. Прозрачность денежных потоков обеспечивает партнер проекта банк ПСБ (Промсвязьбанк)», — рассказала газете «Ингушетия» сопредседатель регионального штаба Народного фронта в республике Фатима Барханоева.

Сообщается, что на портале имеется подробная инструкция по осуществлению платежей. Во всех региональных отделениях Народного фронта принимают вещи, необходимые бойцам ЛДНР. Приносить следует то, что есть в списках, размещенных в соответствующем разделе портала. Более подробную консультацию можно получить по телефону 8 (800) 200-34-11.

Портал также позволяет помочь мирному населению Донбасса: людям нужны продуктовые, хозяйственно-бытовые, детские наборы, медикаменты. Можно выбрать какую форму помощи поддержать и в какой город ее направить.

Добавим, что акцию Народного фронта «Все для Победы» на пресс-конференции поддержали член Центрального штаба Народного фронта, депутат Госдумы, заслуженный артист России Денис Майданов, популярный военный блогер Юрий Подоляка, чемпион мира по боксу Денис Лебедев, народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов, певица и актриса Юлия Чичерина, другие известные люди.