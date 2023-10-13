Не голодай!

Увы и ах: фастфуд постепенно вытесняет из сферы услуг общепита нашу традиционную ингушскую еду. Что, впрочем, не удивительно. Во-первых, это дешево для производителей (но «сердито» для здоровья). Во-вторых, это модно.

А еще забавляет реклама быстрого питания. Особенно — упражнения в части рифмоплетства.

Но главное, чтобы мы в американцев не превратились: половина населения США сегодня страдает от ожирения, вызванного непомерным пичканьем в себя калорий. Иначе нашу национальную забаву по поводу и без обращаться к славе предков придется дополнить еще одной деталью: будем с ностальгией сравнивать свою внешность с их стройными фигурами.