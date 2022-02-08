Скажете, что тут необычного? Мол, везде так люди поступают, если видят пользу для себя.

Вот, именно — если видят. А наши не видят, а подозревают.

Спрашивается: зачем пичкать в центральную аллею нашей столицы, города Магаса, которая и так бедная «обглодана» с обеих сторон, эти кафешки-павильончики? Ведь их вокруг — как блох на собаках! Ну, да — выгодно, какая ни есть — копейка в семейный бюджет. А если не выйдет выгода — тогда что? Деревья-то с кустарниками уже срублены.

Я еще понимаю, когда зеленые насаждения ради торговых и прочих точек дохода уничтожают в других населенных пунктах: там давно никто этот процесс не контролирует — ни муниципальная власть, ни общество. Все пущено на самотек. А Магас — это ж лицо республики, ее визитная карточка! Не понимаю!