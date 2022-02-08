Фотофакт

Не понимаю!

0

Есть у наших людей одна странная особенность. Я бы назвал ее страстью к подражательству. Скажем, задумал кто-то чем-то выгодным заняться, как тут же мгновенно у него появляются последователи.

Скажете, что тут необычного? Мол, везде так люди поступают, если видят пользу для себя.

Вот, именно — если видят. А наши не видят, а подозревают.

Спрашивается: зачем пичкать в центральную аллею нашей столицы, города Магаса, которая и так бедная «обглодана» с обеих сторон, эти кафешки-павильончики? Ведь их вокруг — как блох на собаках! Ну, да — выгодно, какая ни есть — копейка в семейный бюджет. А если не выйдет выгода — тогда что? Деревья-то с кустарниками уже срублены.

Я еще понимаю, когда зеленые насаждения ради торговых и прочих точек дохода уничтожают в других населенных пунктах: там давно никто этот процесс не контролирует — ни муниципальная власть, ни общество. Все пущено на самотек. А Магас — это ж лицо республики, ее визитная карточка! Не понимаю!

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии на модернизацию первичного звена здравоохранения направят свыше 140 млн рублей
В Ингушетии следователем проводится проверка по факту исчезновения мужчины и женщины
В Ингушетии начали строительство Альтиевского водозабора и станции очистки воды
В Ингушетии планируют создать дом-музей заслуженной артистки России Раи Евлоевой
Начался прием заявок НКО на предоставление президентских грантов в 2022 году
Житель Ингушетии ответит в суде за угон автомобиля у знакомого
Пожилого жителя Ингушетии приговорили к обязательным работам за врезку в газопровод
В ФСБ сообщили о предотвращении теракта в школе Ингушетии
Прокуратура Ингушетии требует закрыть 6 сайтов с информацией о способах изготовления взрывчатых веществ
В Ингушетии продолжается строительство инфекционного отделения на территории РДКБ
Ингушский драмтеатр имени Базоркина приглашает на онлайн-показ спектакля «Дом, построенный изо льда»

Главное

Яндекс.Метрика

 