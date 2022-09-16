Годы становления Магомеда

Родился Магомед Саламович Цечоев в 1937 году в селении Сурхахи в семье Адцалама Адрохмановича и Цечоевой (Бековой) Мадинат Берсаевны. Он был малолетним, когда его отец Адцалам и дядя Исраил в 1941-ом ушли добровольцами на фронт. Редкие письма, тревожные вести сменились верой в скорую победу, но вдруг грянуло новое бедствие — депортация народа. Семья Цечоевых вместе с народом перенесла тяготы депортации народа в Казахстан.

Жили в Караганде. Мадинат Цечоева с детьми оказалась в тяжёлой ситуации. Три девочки умерли в раннем детстве, остался Магомед единственным ребенком. Отец его Адцалам погиб на фронте. На плечи мальчика в ранние годы легли заботы о семье. В 1946 году он пошёл в школу, окончил её в 1956-ом. Рано возмужал он. Вместе с родственниками следовал ингушским традициям, посещал родственников, с ним уже в его годы молодости считались, как со взрослым мужчиной.

Характер и мужество определили выбор им профессии лётчика. Своим отношением к делу, любознательностью и мужеством Магомед вызывал доверие. Сразу после школы поступил в Карагандинский аэроклуб, обучился мастерству пилота. Казалось бы, он был единственным сыном, хотелось бы, чтобы рядом был всегда с матерью, родными. Но ему хотелось подняться в небо! И не раз!

Начало летной судьбы

Уже в 1957 году Магомеда направляют в Башкортостан, в город Давлеканово, в учебно-тренировочный полк. Он начинает свою летную судьбу на советском учебно-тренировочном истребителе Як-11.

Самолёт Як-11 был создан после окончания Великой Отечественной войны. Двухместный, одномоторный, учебно-тренировочный истребитель Як-11 являлся переходным, крайне необходимым для школ ВВС. Активно использовались самолёты Як-11 в аэроклубах ДОСААФ как спортивно-пилотажные машины. На них обучали курсантов, а также молодых лётчиков в строевых частях ВВС. Як-11 позволил начать переучивание лётчиков на полёты по приборам. Налёт часов Магомеда Цечоева на самолёте Як-11 составил за 1957-1958 гг. — 71 час.

В 1958 году Магомеда Цечоева направили в Пензенскую область, в Сердобск, где он обучался полётам на самолёте МиГ-15. Нужно отметить, что МиГ-15 открыл эру реактивной авиации в СССР, хотя и не был хронологически первым советским реактивным самолетом. Но он стал самой популярной боевой машиной, которую любили его пилоты и боялись противники. Налёт часов на реактивном самолёте МиГ-15 в 1959, 1961, 1962 гг. у Магомеда Цечоева составил более 77 часов.

Вернулся Магомед Цечоев в Чечено-Ингушетию, в авиацентр города Грозный. Здесь он работал в 1961-1962 гг., некоторое время совмещал эту работу с преподавательской. В общеобразовательной сурхахинской школе он вёл дисциплину «Военное дело». Но лётное дело оставалось в его мыслях всегда. «Буду летать», — сказал он как-то коллегам в школе, но заметил некоторую скептическую реакцию.

Магомед был мужественным и отчаянным парнем. Он вернулся в военную авиацию на аэродром Ханкалы, который в советские годы принадлежал Министерству обороны. И как-то, спросив разрешение немного отклониться от маршрута, на учебно-тренировочном самолёте МиГ-15 он пролетел над селением Сурхахи и так низко над землёй, что у живущего рядом с сурхахинской школой Долгиева Хакяша оголился яблочный сад. «Я вернулся в авиацию!» — констатировал Цечоев. Конечно, этот полёт произвёл шокирующее впечатление на сельчан, а лётчик между тем получил выговор.

Служба и работа в авиацентрах, военной и гражданской авиации имели свои особенности. Магомед Цечоев прошёл переобучение и далее уже работал в гражданской авиации. В 1963 году судьба связала его с Костромской областью. До 1965 года работал он в должности начальника штаба, помощника командира авиаэскадрильи гражданской авиации в городе Шарья Костромской области. Как грамотный специалист своего дела, коммуникабельный и мужественный человек, Магомед вызывал доверие коллег и друзей. Соотечественники радовались успехам своего земляка и всегда находили в нём поддержку, находясь вдали от родины.

Каждая новая ступень работы требовала дополнительного обучения. Так, в марте 1965 года Магомед Цечоев был направлен в город Кировоград для переучивания на самолет Ан-2. Успешно окончив Кировоградскую школу высшей летной подготовки ГВФ по специальности «командир самолета Ан-2», Магомет возвращается на работу.

С сентября 1965 по 1968 г. он работает в аэропорту города Грозного в должности командира самолёта Ан-2. В эти годы в аэропорту работали прекрасные лётчики и друзья Хамит Яндиев, Али Хакимов, Назир Гайсанов, Мухарбек Чакуев и другие. Магомед ценил высокий профессионализм и характер Хамита Яндиева. Общение с Магомедом Хашагульговым вдохновляло и поднимало настроение. В каждом человеке Магомед находил черты благородства и родства. Все они были молоды, полны сил и энергии. Они были лётчиками, севшими за штурвал самолёта в числе первых после возвращения из депортации.

В Якутском управлении гражданской авиации

Вскоре, в 1971 году, Магомед Цечоев был направлен в Якутскую АССР. Магомед повышал свои знания и перед началом работы в гражданской авиации в Якутии. Летал он на самолётах, оснащённых лыжами на шасси. Самолеты на лыжах, пожалуй, экзотика. Хотя можно сказать, что пора расцвета лыжной авиации уже была позади: были освоены полярные районы, да и аэродромы с бетонными полосами. И Магомед прекрасно справлялся со своей работой. В должности командира самолёта Ан-2 до 1988 года он работал в Тиксинской объединенной авиаэскадрилье.

Конечно, были свои сложности в работе. Бывало, при стоянке самолёта на снегу лыжи шасси примерзали настолько сильно, что для трогания самолёта с места бывало недостаточно тяги двигателя. Каждый раз он умело выходил из непредсказуемой ситуации.

А между тем он продолжал работать. Не раз сопровождал он исследовательские экспедиции. Высокоширотные воздушные экспедиции — советские транспортные экспедиции на Север — обеспечивали арктические экспедиции учёных и исследователей самолётами и вертолётами. Базировались члены экспедиции и авиация на материковой части страны, островах и дрейфующих станциях «Северный полюс». Экспедиции назывались «Север».

За все время работы Цечоев зарекомендовал себя грамотным специалистом, любящим свою профессию. Согласно данным лётной книжки, налёт часов за все годы полётов Магомеда Цечоева составил 14 454 час.14 мин.

«Магомед был мужественным и волевым, — вспоминает его двоюродный брат Хамид Исропилович Цечоев. — Были интересные случае в его биографии, отчаянные и мужественные. Помню статью в центральной газете «Известия» в августе 1980 года о том, как он посадил самолёт с сотрудниками экспедиции в экстренных условиях, когда возникли проблемы с лыжами на шасси. Никто не пострадал. После изучения комиссией сложившейся ситуации, Магомед был награждён».

Многие участники экспедиции и лётчики гражданской авиации были награждены в те годы. И в ряду этих лётчиков наш земляк Магомед Цечоев был в числе лучших. Воспоминания тех лет были дороги Магомеду до конца жизни. А круг его друзей между тем по стране всё больше расширялся.

За активную трудовую деятельность Магомед Саламович имел многочисленные поощрения от командования ТОАЭ и руководства Булунского района, добился звания «Лучший по профессии».

За годы службы и работы в авиации Магомед имел многочисленные награды, был «Победителем социалистического соревнования 1974 года», «Ударником 11-ой пятилетки», за долголетний добросовестный труд от имени Президиума Верховного Совета СССР, Указом Президиума Верховного Совета Якутской АССР Цечоев Магомед Саламович был награждён медалью «Ветеран труда».

Перед выходом на пенсию Магомеда Цечоева отметили в Министерстве гражданской авиации СССР.

В Приказе № 319 Якутского управления гражданской авиации Тиксинского авиапредприятия от 8 сентября 1988 года за подписью командира Тиксинского авиапредприятия И. Г. Литовченко, говорится: «Наставник молодёжи ввёл в строй 11 молодых командиров ВС, передав им свой богатый опыт летной работы. На протяжении многих лет регулярно перевыполняет плановые задания, неоднократный победитель социалистического соревнования. Ударник коммунистического труда. Неоднократно участвовал в выполнении правительственных заданий по обслуживанию высокоширотных экспедиций «Север».

В запас Магомед Цечоев ушёл в звании капитана.

Семья и друзья

Женился Магомед Цечоев в 1957 году на Богатырёвой Любе Постоевне. Из Казахстана они вернулись на родину и поселились в своём родном селении Сурхахи. Воспитали троих детей: сыновей Махмуда, Ахъяда и дочь Эсет. Учились дети в сурхахинской школе. Отец прививал детям любовь к родной земле, отеческим местам.

Сам он всё время работал. В небе и на земле. Бывало так, что находился он далеко от семьи, но всегда был в курсе их дел и поддерживал морально и материально. Из Якутии не так часто удавалось прилетать домой. Семья его жила в с. Сурхахи.

Магомеда любили родственники и ждали его возвращения. Встречались, общались подолгу. В годы работы в Грозненском аэропорту они жили некоторое время в селении Катаяма в Грозном. И даже в те годы старшего сына Магомед оставлял со своей матерью в с. Сурхахи.

Магомед был богобоязненным и честным. Читал Коран и в этом находил душевное спокойствие. Нравственные поступки были для него потребностью души и результатом вложенных в семье установок.

Выросли дети. Сыновья с уважением относились к профессии отца, но их выбор пал на другие сферы. Они избрали для себя сельскохозяйственное направление и строительную индустрию. Дочь Эсет вышла замуж, стала хорошей хозяйкой дома и живёт в с. Яндаре.

После выхода на пенсию Магомед Цечоев вернулся к себе домой, в с. Сурхахи. Вернулся, чтобы жить на земле своих предков, среди родных и близких.

«Мы с раннего детства были с ним знакомы, — вспоминает его сосед, старейшина из с. Сурхахи Алихан Ахмедович Ганиев. — Жили рядом до депортации. Вернулись домой и снова рядом. Так и жизнь прошла. Магомеда уважали в селе. Он был человеком благородным, мудрым от природы и много знающим, оттого что учился всегда. Работал в селе, летал на военных самолетах, потом на гражданских и все время каждые полгода выезжал на повышение квалификации. Следовал традициям и обычаям народа, был достойным человеком. Мы ждали его всегда, и он был с нами душой. Здесь его корни».

До конца жизни общался Магомед Цечоев с летчиками гражданской и военной авиации, с друзьями, проживавшими в самых разных уголках страны. Бывали встречи в санатории «Алушта» на Черном море, ежегодно вылетал он в Москву на встречу с летчиками из разных регионов, с которыми его связывали годы молодости, небо и воспоминания. И в 2020-ом он вылетел на встречу в хорошем настроении. Но, как оказалось, та встреча была последней в его жизни. 5 сентября 2020 Магомед Цечоев ушёл из жизни, оставив добрую память о себе в сердцах близких, родных и друзей.

Дала гешт долда.