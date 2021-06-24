Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Ингушетия проводит на постоянной основе информирование сельхозтоваропроизводителей по насущным вопросам растениеводства и оказывает услуги, по этому направлению. Газета «Ингушетия» побеседовала с руководителем филиала Керимом Белхароевым о мерах, которые необходимо предпринять хозяйствам, чтобы сохранить свой урожай.

— Сегодня перед хозяйствами республики, выращивающими зерновые культуры, стоит задача без потерь своевременно собрать урожай. Не маловажно при этом сохранить урожай без порчи и потери качества от вредных насекомых, клещей и других вредителей.

Склады, механизмы и прилегающая территория должны быть обеззаражены от вредителей, которые могут нанести количественный и качественный вред урожаю. К основным вредителям при хранении зерна относятся амбарные и рисовые долгоносики, моль зерновая, зерновки, зерновой точильщик, амбарный клещ и прочие, — рассказывает Керим Белхароев.

По его словам, во многом качественная сохранность зерна и семян зависит от состояния помещений, в которых планируется хранить урожай. Поэтому хозяйствам необходимо заблаговременно подготовиться к приему партий нового урожая. Для этого подготовку складов и площадок необходимо начать заблаговременно.

Все помещения инвентарь и механизмы нужно очистить от мусора, остатков зерна, пыли и прочего хлама. Очистить нужно не только зерносклады, но и прилегающую территорию, включая ток, тару и транспортные средства.

Профилактически уничтожить сорную растительность вокруг складов и токов и провести дезинсекцию.

— Снаружи обработки необходимы, потому что вредители зерна могут обитать и в растительных остатках на прилегающей территории, — поясняет руководитель ингушского филиала «Россельхозцентра» Керим Белхароев.

Потом уже следует приступить к обработке помещений и места, зараженные складскими вредителями.

Обеззараживание проводятся путем опрыскивания растворами инсектицидов, разрешенных к применению для этих целей на территории РФ «Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов». Обработку складов инсектицидами необходимо завершить не позже, чем за 10 дней до приема зерна нового урожая.

Все эти услуги может предоставить населению местный филиал «Россельхозцентра».

— Филиал «Россельхозцентр» по Республике Ингушетия на сегодняшний день имеет возможность и средства по дезинсекции складских помещений. Работы выполняют специалисты, имеющие допуск к таким работам. Работы выполняются современным оборудованием и эффективными препаратами. Качественная обработка складов это гарантия сохранности семян и зерна, — подтвердил Белхароев.

По вопросам подготовки зерноскладов сельхозтоваропроизводители могут обращаться в Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Ингушетия по адресу: г. Сунжа, ул. Ленина, 95/1. Телефон для справок: 8 (8734) 72-27-72, (72-40-82)