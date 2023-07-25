«В инспекционную комиссию вошли представители Общественного народного фронта, представители общественного совета федерального проекта «Безопасные дороги» по республике партии «Единая Россия», а также инициативные группы местных жителей», — сказал представитель ведомства.

По информации собеседника издания, одной из улиц, которую отремонтировали в рамках нацпроекта и которую не оставили без внимания общественники, стала улица Горчханова в Магасе. Здесь проведен целый комплекс работ. Теперь на улице Горчханова кроме нового асфальтобетонного покрытия обустроена пешеходная дорожка, появились пешеходные переходы, нанесена дорожная разметка, установлены соответствующие дорожные знаки.

Еще одним пунктом инспекционной поездки стал новый мост через реку Сунжа в с. п. Экажево. На необходимость ремонта сооружения неоднократно обращали внимание местные жители. В ходе проведения реконструкции переправа была буквально построена заново.

Общественники осмотрели состояние нового асфальтобетонного покрытия на объектах, а также проверили параметры дороги на соответствие проектной документации. Никаких замечаний не выявлено.

По словам координатора проекта «Безопасные дороги» по региону партии «Единая Россия» Ахмеда Целоева масштабные работы по ремонту автодорог заметно изменили в лучшую сторону состояние магистралей. Комплекс проводимых дорожных мероприятий направлен не только на приведение улично-дорожной сети республики в нормативное состояние, но и на ее развитие.

Отметим, что подобные мероприятия общественного контроля будут проведены на всех отремонтированных объектах текущего года.