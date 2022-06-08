Глава региона Махмуд-Али Калиматов по этому случаю отметил, что переговоры по запуску новых авиарейсов из аэропорта Магас были начаты еще в 2019 году, до начала пандемии.

«О том, что самарская авиакомпания Red Wings свяжет столицу Ингушетии и Самару еженедельными рейсами, было обговорено ещё пару лет назад, но по независящим от нас обстоятельствам мы вынуждены были отложить этот вопрос на более поздний срок», — сказал Глава региона и добавил, что власти республики делали упор на самые востребованные маршруты, среди которых «Самара — Ингушетия» стал одним из приоритетных.

По словам Калиматова, ранее руководство аэропорта проводило встречи, видеоконференции с туроператорами Самары, которые проявили большой интерес к Ингушетии, особенно к туристическим объектам региона. Кроме того, изучалось мнение представителей республики и ингушских диаспор в Оренбурге, Пензе, Ульяновске, Саратове, которые также поддержали идею запуска данного рейса.

И вот в заданный день строго по расписанию первый самолет авиарейса «Самара — Магас — Самара» приземлился в аэропорту Магас имени первого Героя России Суламбека Осканова. В торжественной церемонии встречи самолета приняли участие председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин, глава комитета по туризму Ингушетии Беслан Мизиев, другие представители различных министерств и ведомств.

По истечении нескольких дней после начала запуска нового авиасообщения корреспондент газеты «Ингушетия» поинтересовалась, насколько важным будет для нашей республики подобное транспортное сотрудничество.

Как удалось узнать, этот рейс был запущен по федеральной программе субсидирования региональных воздушных перевозок с учетом повышенного интереса жителей российских регионов к природным достопримечательностям и уникальным башенным комплексам Республики Ингушетия.

По словам экономистов и ведущих специалистов многих транспортных компаний, осуществляющих авиаперевозки, открытие периодического авиасообщения между Самарой и Ингушетией послужит увеличению взаимного пассажиропотока и расширению деловых и туристских связей. Поэтому в связи с запуском этого нового авиасообщения нашей республике следует ожидать рост турпотока, а также пассажиров из ближайших регионов России и Казахстана. Реклама на эту тему уже запущена в СМИ северокавказских регионов и Самарской области.

«Мы проводили видеоконференции с представителями туристического бизнеса Самарской области, и они подтвердили, что из Самары к нам, в Ингушетию, имеется устойчивый постоянно растущий спрос, — говорит генеральный директор аэропорта Магас Магомед Цуров. — Как вы знаете, географически Ингушетия находится в центре Северного Кавказа, и для туристов, приезжающих не только к нам, но и в соседние регионы, прямой авиарейс из Самары будет как нельзя кстати. В свою очередь для граждан нашей республики и всего Северного Кавказа через Самару будет открываться всё Поволжье, а также

Сибирь и Урал. То есть самарский аэропорт в настоящее время имеет хороший хаб, из которого следует очень широкий разлёт: направо — Казахстан, прямо — Сибирь, налево — Урал. И даже если кому-то из наших пассажиров нужно будет улететь в Сибирь, то ему легче не через Москву полететь, а через Самару. Это будет быстрее и дешевле. С учетом всех этих обстоятельств власти обоих субъектов считают, что новый авиарейс между Самарой и Ингушетией будет востребован, так как в нашей республике активно развивается туризм. Кроме этого, многие жители Ингушетии и других субъектов Северного Кавказа работают вахтовым методом в сфере нефтяной и газовой промышленности в различных округах России, для которых этот прямой рейс на Самару будет очень удобен».

Согласно данным, предоставленным нам из полпредства Ингушетии в Самарской области, сегодня на территории области проживает около 200 ингушских семей.

«Как вы понимаете, все ингуши, проживающие сейчас в самом городе и области, всегда поддерживают связь со своей исторической родиной и часто пользуются транспортными услугами, — говорит полномочный представитель Ингушетии в Самарской области Исмаил Богатырев. — Поэтому без слов понятно, какое важное значение имеет для всех нас открытый недавно новый авиарейс между Самарой и Ингушетией. Безусловно, это ещё один шаг к созданию благоприятных и комфортных условий для граждан не только наших регионов, но и других субъектов России, которые, не делая большие круги, могут намного быстрее попасть, к примеру, в Казахстан и другие восточные страны СНГ. В этой связи хотелось бы сказать большое спасибо руководству Республики Ингушетия и федеральным властям, причастным к данному решению».

На сегодняшний день общий туристский и экскурсионный поток в Ингушетию составляет более 150 тысяч человек в год, но в связи с запуском нового авиасообщения из Самары, по оценкам экспертов Росавиации, это число намного увеличится. Также власти Ингушетии намерены в текущем году открыть ещё десять новых авиарейсов, которые, в частности, будут совершаться в крупные российские города, в том числе Нижневартовск, Сочи, Тюмень, Ростов-на-Дону и другие города.

По данным пресс-службы Минпромсвязи Ингушетии, рейсы «Самара — Магас — Самара» будут регулярными и выполняться еженедельно по пятницам. Самолёт будет вылетать из самарского аэропорта Курумоч и прибывать в аэропорт Магас, который находится на территории города Сунжа Республики Ингушетия. Вылет из Самары запланирован в 15:15 (время местное), из Магаса — в 17:15. График полетов выбран так, чтобы он позволял и бизнес-сообществу, и туристам оптимально осуществлять собственную логистику и чтобы им удобнее было передвигаться между регионами. Стоимость билетов составляет от 3 469 рублей.

Время в пути по расписанию, без задержек составляет 2 часа 20 минут. Для удобства пассажиров сервисы Яндекса показывают график вылетов и прилётов с учётом задержек, отмен и других изменений, собирают данные о ценах на авиабилеты от многих продавцов и помогают купить авиабилеты по оптимальным ценам.

Как разъяснили нам в аэропорту, габариты и вес бесплатной ручной клади будут зависеть от тарифа. В самолёте, помимо ручной клади, можно будет провезти деловой костюм в чехле, портфель или сумочку до 3 кг, детское удерживающее устройство и питание для ребёнка, а также лекарства и необходимые диабетические продукты, медицинские устройства и приспособления, максимальный вес которых не превышает 2 кг. При этом в группе «Лайт» багаж нужно будет оплатить. Более полную информацию о рейсе WZ 1329 «Самара — Магас» можно получить на сайте авиакомпании, где уточняются все правила и стоимость перевозок.

Авиакомпания Red Wings, осуществляющая авиаперевозки по маршруту «Самара — Магас», была создана в 1999 году и первоначально называлась «Авиалинии 400». Свое нынешнее название получила в 2007 году. Сегодня Red Wings входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний, специализирующихся на регулярных и чартерных пассажирских перевозках.

Маршрутная сеть Red Wings состоит из более 100 российских и международных направлений. В воздушном парке компании имеется 25 пассажирских лайнеров: 8 судов семейства Airbus 320/321, 15 российских региональных SSJ100 и 3 дальне-магистральных Boeing 777.

Контроль качества в АО Red Wings осуществляется в соответствии с утвержденной программой обеспечения качества, соответствующей национальным и международным требования в области качества.

Ещё одна приятная новость пришла накануне: авиакомпания Red Wings с 11 июня начнет полёты из Самары в Алматы. На этом маршруте будут задействованы современные российские лайнеры SSJ100 вместимостью 100 кресел.

Рейсы «Самара — Алматы» будут выполняться раз в неделю по субботам, обратные рейсы — по воскресеньям. Ранее Red Wings не летала из Самары в Казахстан. Сейчас, когда появилось новое авиасообщение с Ингушетией, эта международная маршрутная сеть стала особенно актуальной.

Аэропорт Магас — единственная гражданская воздушная гавань в Республике Ингушетия. Пропускная способность взлетно-посадочной полосы составляет пять воздушных судов и 150 пассажиров в час.

Аэропорт Магас принимает и обслуживает воздушные суда Boeing, Airbus, Superjet и другие иностранные и отечественные воздушные суда. Оснащение аэропорта позволяет принимать все типы гражданских самолетов. Наземные службы аэропорта включают в себя пассажирский терминал и VIP-зал для официальных лиц и делегаций.

Также для удобства пассажиров внутри терминала функционируют магазины с сувенирами и товарами в дорогу, кафе с блюдами кавказской и европейской кухонь, камера хранения багажа, молельная комната, медицинский пункт, банкоматы. На территории аэровокзала предоставляется свободный доступ к сети Wi-Fi.

На территории аэропорта, расположенного в 30 км от столицы Ингушетии, имеется четыре места для стоянки самолетов и вертолетов, а взлетно-посадочная полоса с цементобетонным покрытием, позволяющая принимать и выпускать воздушные суда любого класса, составляет 3000 метров. Оснащенная радиотехническими средствами взлета и посадки, со светосигнальной системой взлета и посадки известной фирмы «Идман» и другими сооружениями и оборудованием взлетная полоса имеет возможность обеспечивать внутрироссийские и международные пассажирские и грузовые рейсы, с соблюдением всех действующих российских и международных норм и стандартов.

Большую площадь перед аэропортом занимает бесплатная неохраняемая парковка. Оставить автомобиль под охраной можно у VIP-терминала — там обустроена небольшая платная парковочная зона.

Необходимо отметить, что аэровокзал аэропорта Магас построен со всеми необходимыми помещениями и оборудованием для пограничного, иммиграционного, таможенного, ветеринарного и санитарно-карантинного контроля, предусмотренного для пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации.

Развитие инфраструктуры аэропорта Магас, повышение эффективности его функционирования позволят улучшить качество обслуживания, сократить затраты времени и снизить стоимость услуг для его пользователей, создавая тем самым условия для роста конкурентоспособности Республики Ингушетия в общероссийской системе разделения труда и обеспечивая развитие ее экономического и культурного потенциала.

В декабре 2021 года аэропорт Магас получил международный статус.

«Открыть аэропорт Магас для выполнения международных полетов воздушных судов и установить в нем воздушный грузопассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации», — говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Как сообщает администрация аэропорта, этого события в республике ждали почти 20 лет, и оно стало возможным благодаря усилиям властей региона и непосредственному участию Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.

«Нам предстоит сделать еще много работы, но главное, что в ближайшем времени география полетов будет расширена, и новые пассажирские рейсы свяжут Ингушетию со странами Ближнего Востока, Турцией и ОАЭ, — говорит директор аэропорта. — А если говорить в общем, то активный выход предприятий Республики Ингушетия и Южного федерального округа на международные рынки, а также расширение деловых контактов и размещение в регионе представительств многих ведущих отечественных и зарубежных компаний имеет стратегическое значение для дальнейшего роста благополучия граждан нашей республики. Нельзя забывать, что приоритетным направлением в этом является развитие туризма на территории Джейрахского района — жемчужины Кавказа. Все это, конечно, требует четкой организации системы воздушных сообщений, в связи с чем расширение возможностей аэропорта Магас должно стать одной из приоритетных задач транспортной политики Республики Ингушетия».