4 августа в г. Назрани состоялось открытие первой инклюзивной гончарной мастерской «Малх».

«У нас сегодня открытие нашей долгожданной инклюзивной гончарной мастерской. Мы её очень долго хотели, мы к этому очень долго шли — более двух лет, команда давно собралась, наши ребята давно гончарили, и мы наконец-таки сейчас пришли к этому», — делится своими эмоциями руководитель проекта Савда Костоева.

Гостей мероприятия ждали мастер-классы по ручной лепке и на гончарном кругу, а также фуршет. Среди гостей оказалось немало детей.

«Несколько дней назад папа рассказал мне, что будет такой праздник, и сказал, что приведёт нас сюда. Я очень ждала этого, и мне понравилось делать из глины тарелочки. Раньше не делала их, но ещё приду», — уверенно говорит 9-летняя Амина.

Сафии 12 лет, и на мероприятие она пришла с мамой.

«В своей жизни я два раза делала из глины посуду, в Джейрахе и в Назрани. Пока я делаю только вазочки, но я только начала, а хочется и другому научиться», — делится планами юный гончар.

Проект «Малх», инициированный Ингушским региональным отделением Всероссийского общества слепых, получил поддержку от Фонда президентских грантов весной этого года.

«Первый, кто в нас поверил — это ингушское общество незрячих и, в частности, Адам Сагов. Изначально мы думали делать бесплатные мастер-классы для незрячих и слабовидящих, но мы поняли, что можно расширить целевую аудиторию, охватив большее количество людей с инвалидностью — глухих, колясочников и т. д., и создать полноценную гончарную мастерскую», — рассказывает Савда Костоева.

«Партнёрами проекта являются Ингушское общество глухих, а также с нами школа непрерывного образования для детей с ОВЗ и коррекционная школа нашей республики. Суть проекта в том, что мы организуем бесплатные занятия для людей с инвалидностью, а также организуем платные для всех остальных категорий и за счёт этого окупаем мастерскую и все траты, связанные с ней».

Людмила Тимакова, руководитель студии росписи «Желтый кактус» и инклюзивной гончарной мастерской «Капля солнца», своей целью видит открытие гончарных мастерских, инклюзивных и не только, по всей России. Благодаря усилиям энтузиастов уже было открыто множество гончарных и, в частности, 34 инклюзивные.

«Здесь, в Ингушетии, у нас юбилейная, 35-я инклюзивная гончарная мастерская, которая по факту стала уникальной мастерской. Ребята во всём стали первые: первая инклюзивная гончарная мастерская в Ингушетии, первая мастерская в Северо-Кавказском федеральном округе, которая будет возрождать именно традиционную керамику, и у них уникальный состав команды. Хотя бы потому, что у них есть Марина, которая является мастером каллиграфии. Мало у кого в гончарной мастерской есть профессиональный художник-каллиграф, я бы многое отдала за то, чтобы у меня в Пензе нашёлся бы такой», — говорит Людмила Тимакова.

«Ребята уникальные и по своим профессиям, и по своим характерам. Но самое главное то, что они объединены одним общим делом — это работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас они открылись в маленькой мастерской, но у них сумасшедшие перспективы. Особенно для трудоустройства незрячих и слабовидящих людей. Этот проект будет один из самых полезных, потому что именно вслепую можно делать керамику, не задумываясь ни о чём. Керамику не нужно видеть, её нужно чувствовать, когда ты сидишь за гончарным кругом. Это всё идёт от души, от сердца», — делится Людмила Тимакова, которая также является организатором 105 фестивалей, экспертом и спикером.

Команда проекта действительно собрана из творческих и интересных людей. Руководитель проекта Савда Костоева — выпускница Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова, окончила режиссерский факультет по специальности «Кафедра режиссуры неигрового фильма». Гончарное мастерство давно привлекало девушку.

«Я начала заниматься на четвёртом курсе ВГИКа. Хотела пойти ещё на первом курсе, но мне понадобилось 4 года, чтобы освободить время и хотя бы дойти до этой мастерской. Когда я тронула глину, просто потекли слезы, потому что поняла, что 4 года лишала себя такого удовольствия, — вспоминает Савда. — У каждого из нас своя история и путь к любимому делу. Беслан Атигов всесторонне творческий и развитый человек. Как-то он нашёл у себя во дворе осколки древнего кувшина и тогда загорелся гончарным делом. Он уже проводил для нас несколько мастер-классов, ещё до того как мастерская открылась. Ася Цицкоева — лучница, Магомед Аушев — парашютист. Все мы прошли курсы в городе Пензе по этому направлению и давно мечтали заняться любимым делом на более серьёзном уровне».

У ребят уже было три выездных мастер-класса: два на празднике Курбан-байрам в Магасе и Назрани, а также большой двухдневный выездной мастер-класс на форуме «Трасса развития».

В планах команды первой инклюзивной гончарной мастерской для людей с ОВЗ «Малх» — проведение трижды в неделю мастер-классов в стенах своего уютного помещения и выездные мастер-классы в коррекционные школы.

«Мы готовы выезжать по запросам, к примеру, в школы, проводя обучение для целых классов, — рассказывает Савда Костоева. — Мы хотим, чтобы люди занимались этим ремеслом. Ведь это древнее ингушское мастерство, сейчас таких мастеров, к сожалению, немного».

Декоративно-прикладное искусство играет важную роль в духовном развитии подрастающего поколения. Сохранение исторических и национальных ценностей, корней народа во многом зависит от того, научимся ли мы понимать и ценить то духовное и нравственное наследие, которые достались нам от предыдущих поколений.