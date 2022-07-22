Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского ведомства, основной темой повестки стали итоги реализации мероприятий федерального проекта «Чистая страна», входящего в состав национального проекта «Экология», за первое полугодие 2022 года и планах на третий и четвертый кварталы 2022 года.

В совещании приняли участие начальник управления экологической безопасности и охраны окружающей среды Адам Баркинхоев и начальник отдела государственных программ и проектов Ахмед Далаков.

Баркинхоев рассказал о ходе работ по рекультивации свалки в Малгобеке. Техническая готовность объекта составляет 84%. Также докладчик сообщил, что до конца октября 2022 года все этапы рекультивации будут завершены, а до 1 ноября объект уже будет принят.

На данный момент запараллелены работы технической и биологической рекультивации, а именно — из трёх конусов тела свалки один конус полностью готов к посеву семян растений. Второй — на стадии завершения формирования защитного экрана, а на третьем уже начаты работы по его формированию. Защитный экран необходим для сохранения окружающей природной среды от негативного воздействия.

После запараллеливания всех работ Минприроды Ингушетии до конца октября 2022 года полностью завершит работы по рекультивации свалки в Малгобеке. Стоит отметить, что сдать рекультивированный объект планируется с опережением сроков.

Напомним, в федеральный проект «Чистая страна» включены 4 свалки, расположенные в сельском поселении Нестеровское и в городах Назрань, Малгобек, Карабулак.

Свалки в Нестеровском и Назрани уже ликвидированы в 2019 году. С 2021 года реализуется мероприятие по рекультивации земельного участка, занятого свалкой в Малгобеке с завершением в 2022 году.

После рекультивации участка под свалкой в Карабулаке цели федерального проекта «Чистая страна» будут достигнуты в полном объеме, а экологические условия проживания населения Ингушетии будут улучшены.

Ранее в министерстве природных ресурсов и экологии региона сообщали газете «Ингушетия» о том, что Госдума России приняла во втором чтении законопроект «О Федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», который предусматривает выделение республике субсидии на рекультивацию земельного участка, занятого самой крупной в Ингушетии свалки отходов.

Она расположена на окраине Малгобека. Площадь свалки ТКО составляет 20,8 га. Участок планируется рекультивировать в 2021 и 2022 годах. Субсидия будет предоставляться по результатам фактически выполненных работ ежегодно: в 2021 году — 598,5 млн рублей, в 2022-ом — 652,7 млн руб.

Федеральная комиссия решила предоставить Ингушетии субсидию из федерального бюджета в 2021-2022 годах на софинансирование проекта рекультивации и экологической реабилитации территории Малгобека, загрязненной при несанкционированном размещении отходов I-V классов опасности. Соответствующее письмо о принятом решении поступило в экологическое ведомство региона от Минприроды РФ.

С 2018 года Минприроды Ингушетии проведен большой объем работы для включения мероприятий по рекультивации упомянутого земельного участка в федеральный проект «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

Совместно с мэрией Малгобека были проведены кадастровые работы и оформлено право муниципальной собственности на участок под свалкой.

Приказом Минприроды России в 2019 году свалка включена в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Заявка о предоставлении субсидии с приложением полного комплекта документов была направлена в Минприроды РФ.

В 2019 году в республике в рамках федерального проекта «Чистая страна» полностью ликвидированы две крупные свалки в Назрани и сельском поселении Нестеровское общей площадью 18,75 га.