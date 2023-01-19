«Общая протяженность отремонтированного дорожного полотна составит 28 км.

В частности в городской агломерации „Магас+Назрань“ будут произведены ремонтные работы на 5 улицах - Сулейменова, Восточная, Центральная, Картоева в г. Назрань и Горчханова в г. Магас», — сказал представитель ведомства.

По его информации, эти улицы были включены в нацпроект по просьбам жителей республики, так как очень загружены. К примеру центральная улица Сулейменова в г. Назрани связывает две жизненно важные артерии -ул. Муталиева и ул. Чеченская.

«Мы выбрали для ремонта наиболее актуальные дороги. Это магистрали, которые у нас сейчас находятся в не очень хорошем состоянии. Для этого мы провели обследование и определили, что критерием для ремонта стало состояние дорожного покрытия, обращения частые жителей, которые пишут свои замечания и рекомендации, интенсивность, которая используется на этих дорогах. Мы также определяли по наличию маршрутов, которые есть, это имеется ввиду, общественный транспорт, учитываем рекомендации ГИБДД по сокращению количества мест концентрации ДТП. И естественно наличие согласованной и разработанный проектно-сметной документации, которую мы заранее подготавливали», - отмечает министр автомобильных дорог Ингушетии Батыр Хаматханов.

Помимо указанных автомобильных дорог в рамках национального проекта в текущем году будет начата реализация первого этапа реконструкции мостового перехода через реку Сунжа на автомобильной дороге «Трасса „Кавказ“ — Карабулак — Ср. Ачалуки — Гайрбек — юрт», протяженность которого составляет 48 м.

По данным министерства, кроме этого, в этом благоустроительном сезоне работы уже продолжаются на объектах, начатых ранее. Одним из таких является реконструкция мостового перехода через р. Сунжа на а/д «Трасса «Кавказ» — Экажево — Сурхахи" протяженностью 90 м. Необходимость реконструкции данного моста стала очевидна после проведения обследования, в ходе которого выяснилось, что объект в аварийном состоянии. В связи с этим было решено незамедлительно начать ремонтные работы.

Также один из переходящих на текущий год объектов — это капитальный ремонт а/д «Тр. „Кавказ“-Карабулак-Ср. Ачалуки-Гайрбек-юрт» протяженность которой составляет 3,80 км. Это одна из наиболее проблемных дорог в республике. Дорожное покрытие проезжей части изношено и не соответствует нормативным требованиям. Проведение всех необходимых работ позволит существенно повысить комфорт, качество и безопасность движения на данном путепроводе.

В целом Ингушетия с 2019 года в числе первых по России реализует указанный нацпроект, сохраняя заданный темп.

На текущий момент близится к завершению контрактация объектов дорожного нацпроекта.

На сегодняшний день все необходимые конкурсные процедуры на ремонт и капитальный ремонт объектов, которые будут выполнены в рамках дорожного нацпроекта, завершены на 80%.

Уже законтрактованы 8 объектов, близится к завершению контрактация еще двух объектов.

Заблаговременное проведение торгов и заключение контрактов по инфраструктурным объектам состоит под постоянным контролем министра автомобильных дорог республики. Такой подход позволяет подрядным организациям в полной мере подготовиться к новому дорожному сезону и выполнить все намеченные планы.

«Реализация нацпроекта „Безопасные качественные дороги“ позволяет нам решить множество социальных и экономических задач по улучшению качества жизни населения, ведь от качественных дорог зависит развитие населенных пунктов региона. Благодаря заранее заключенным контрактам подрядные организации успевают подготовиться к следующему дорожному сезону. Это позволяет нам как можно раньше, с наступлением благоприятных погодных условий, начать сезон-2023 и выполнить поставленные задачи с опережением сроков», — отметил руководитель дорожного ведомства Хаматханов.

Напомним, в регионе в 2022 году за счет средств национального проекта в нормативное состояние было приведено 17 км дорог.